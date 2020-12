Evidation Health und das American College of Cardiology stellen mit “Achievement for Heart Health” ein Programm vor, das Einzelpersonen bei der Überwachung und Verbesserung ihrer Herz-Kreislauf-Gesundheit unterstützt Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 16.12.2020, 17:27 | 33 | 0 | 0 16.12.2020, 17:27 | Evidation Health und das American College of Cardiology (ACC) gaben heute bekannt, dass sie ihre Kräfte bündeln, um gemeinsam das Programm “Achievement for Heart Health” zu entwickeln und einzuführen. Dabei handelt es sich um Dabei handelt es sich um ein Angebot, sich selbst aktiv mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen, das auf der Achievement-Plattform von Evidation aufbaut und es Einzelpersonen einfacher als je zuvor macht, ihre kardiovaskuläre Gesundheit außerhalb von Kliniken besser zu verstehen und sich mit ihr zu beschäftigen. Achievement for Heart Health ist ein individualisiertes, kuratiertes Gesundheitsprogramm, das von einem ACC-Expertenteam mitentwickelt wurde und Einzelpersonen die Möglichkeit bietet, ihre Herzgesundheit von einem beliebigen Ort aus besser zu überwachen. Durch das Programm, das sich anfänglich auf Herzinsuffizienz konzentrieren wird, werden Einzelpersonen in die Lage versetzt, kontinuierlich und bequem von zu Hause aus Daten zu überwachen, die für ihre kardiovaskuläre Gesundheit relevant sind, und daraus zu lernen. Dabei können Einzelpersonen Aktivitäts-, Schlaf-, Blutdruck- und Symptomdaten austauschen, wozu auch App- und Wearable-Daten gehören, sofern dafür eine Zustimmung erteilt wurde. Die Teilnehmer erhalten außerdem personalisierte und evidenzbasierte Lerninhalte zu Themen wie Herzmedikamente, Ernährung und Stressbewältigung von CardioSmart, dem ACC-Programm zur Einbeziehung von Patienten, das eine Bibliothek mit Ressourcen zur Herz-Kreislauf-Gesundheit sowie Tools zur Patientennavigation zur Unterstützung von Besuchen bei Gesundheitsdienstleistern umfasst. “Das Programm Achievement for Heart Health wird dem ACC und unseren Forschungspartnern helfen, den komplexen, individuellen Weg von Patienten mit Herzinsuffizienz besser zu verstehen, wobei das Ziel darin besteht, das Leben der Patienten mit einer der häufigsten kardiovaskulären Erkrankungen, von der die Amerikaner heute betroffen sind, zu verbessern”, sagte ACC Chief Innovation and Science and Quality Officer John S. Rumsfeld, M.D., Ph.D., FACC. “Die Kombination der Evidation-Plattform mit der klinischen und wissenschaftlichen Expertise des ACC wird bahnbrechende Möglichkeiten zur Umgestaltung der kardiovaskulären Versorgung und zur Verbesserung der Herzgesundheit und der Behandlungsergebnisse eröffnen.” Seite 2 ► Seite 1 von 3



