Bayer katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund vier Prozent an. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund eins Prozent. Bei 49,70 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Immerhin gibt es die Puts heute durch die gestiegenen Kurse etwas günstiger Bayer-Bullen können sich entspannt zurücklehnen und die Entwicklung genießen.