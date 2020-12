Nach arbeitsreichen Wochen – und zuletzt auch Wochenende – ging gestern die letzte Ausgabe des Smart Investor, die im Jahr 2020 erscheint, in den Druck. Das war ein Schlussspurt nach Maß. Zum Wochenende sind dann die Druckexemplare in den Briefkästen unserer Abonnenten – sofern die überlastete Post mitspielt. Streng genommen handelt es sich bei dieser Ausgabe bereits um die erste des neuen Jahres, den Smart Investor 1/2021, also jene Januarausgabe in der wir traditionell einen Blick in das …