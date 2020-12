Die Nachricht, dass die Europäische Zentralbank weitere 500 Milliarden Euro in das Notfall-Anleihekaufprogramm PEPP steckt, sorgte in dieser Woche für gute Stimmung unter Goldanlegern. Statements aus unserem Gold-Forum.

Neuflostein: „Tja, der US-Dollar (USD) fällt rapide, die Europäische Zentralbank (EZB) druckt Geld und Gold fällt wieder. Die Richtung ist immer noch nach unten, nächstes Jahr kann man die Unze zu 1.700 USD kaufen.“

onlythebest: „Das Gold weiter fällt, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich bin mir aber sicher, dass der Goldpreis am vierten Januar 2021 höher sein wird als jetzt. So long!“

Goldforall: „Das Chance-Risiko-Verhältnis im DAX sowie Dow ist mir eindeutig zu hoch. Da warte ich lieber und kaufe Gold, Silber- und Minen-Aktien nach. Immer daran denken: Die FED hat ihre Inflationstoleranz eindeutig geändert, akzeptiert jetzt Ziele über 2,5 Prozent und das bei einem Zinssatz von Null. Das rechtfertigt Goldkurse weit über 3.000 USD.“

fernotron2018: „Die 2.300 USD wurden hier und auch von den Analysten in den nächsten Monaten erwartet. Ein langsames, kontinuierliches Ansteigen in den Bereich 2.100 USD (maximal 2.200) bis Ende 2021 ist denkbar. Erstmal sind die Aktien dran.“

ichdaman06: „Rationale und immer wiederkehrende Erklärungen – wie mehr Geld gleich mehr Inflation gleich höherer Goldpreis – mögen ja stimmen. Aber die Leute haben einfach mehr Bock auf Aktien. Der Impfstoff ist da, mit welchem Problemen auch immer verbunden: Es suggeriert, dass das Problem im Griff ist und es kann wieder „riskanter“ investiert werden in Gold. Ich bin stark in Gold investiert (physisch, Xetra-Gold und kleinere Knock-Outs), weil es mir Sicherheit vor einem möglichen Crash und der Geldentwertung gibt. Ist aber vielleicht ein psychologisches Ding, weil man ein echtes Gut in den Händen hält und nichts Abstraktes wie Aktien oder an Wert-verlierendes Bargeld. Monster-Renditen erwarte ich nicht. Sind es absehbar nochmal zehn Prozent, ist das ‚okay‘, aber haut einen nicht um. Zumindest werden hier weniger Tenbagger-Parolen geschwungen als bei irgendwelchen Insolvenz-Buden, Pennystocks oder Cyber-Währungen.“

gold8000: „Der Reset wird kommen und Gold könnte jeden Moment drehen. Was glaubt ihr, habe ich gestern bei meinen Silberkauf alles erlebt? Einen Ansturm auf die Metalle! Ich fasse es nicht, gewisse Dinge waren schon ausverkauft und nicht lieferbar. Ich bin jetzt mit 20 Prozent in Gold und Silber eingedeckt. Ich fühle mich wesentlich wohler und schlafe besser. Der Rest sind Wasserstoff-, Minen- und Solarwerte sowie ein paar Werte aus China. Natürlich kann das noch fallen. Doch langfristig wird alles steigen. Besser als alles auf dem Konto zu lassen!“

Reibkuchen: „In diesen verrückten Märkten ist mit allem zu rechnen. Seriös lässt sich keine Prognose wagen, da die normalen Marktregeln außer Vollzug gesetzt sind. Ist wie in einer riesigen Gummizelle, denn genau das Gegenteil passiert ständig von dem, was man eigentlich erwarten würde.“

Rainolaus: „Wenn es über 2.070 USD geht im ersten Quartal 2021, wovon ich ausgehe, geht der nächste Impuls mindestens bis 2.300 USD. Übertreibungen, die noch viel höher gehen, sind nicht ausgeschlossen. Ich rechne im nächsten Jahr mit negativen, goldrelevanten News aus der Wirtschaft. Allen voran dann mit einer nicht mehr zu leugnenden, deutlichen Inflation bei weiterhin gleichbleibendem Nullzins – gleichbedeutend mit Kerosin für Gold.“

ges1chtsbeck: „Alle denken, dass mit dem Impfstoff Normalität einkehrt. Die Pleite-Welle ist allerdings nicht mehr aufzuhalten. Da hilft nur, weiteres Geld zu drucken. Das funktioniert die ganze Zeit perfekt. Doch bald kommt hier das böse Erwachen und die Edelmetalle, vorrangig Silber, erblühen. Man muss nur etwas Geduld haben.“

Gerechnet werde für das Jahr 2021 mit einer Inflationsrate von 1,0 Prozent, für das Jahr 2022 mit 1,1 und für 2024 mit 1,4 Prozent, heißt es in einer Pressemitteilung der Swiss Resource Capital AG. Für das kommende Jahr rechnen die Schweizer auf der anderen Seite mit einer überdurchschnittlichen konjunkturellen Erholung. Die Niedrigzinsen könnten für längere Zeit bestehen bleiben, was wiederum den Goldpreis stützen könnte. Goldige Aussichten!

