---------------------------------------------------------------------------

Puchheim, 16. Dezember 2020



STEMMER IMAGING erhöht Ergebnisprognose für das Gesamtjahr

Puchheim, 16. Dezember 2020 - Auf der Grundlage vorläufiger Ergebnisse für den Monat November und der bisherigen Umsatzentwicklung im Dezember passt der Vorstand der STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) heute seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020 nach oben an.

Auf Basis eines präzisierten Gesamtjahresumsatzes 2020 von EUR 104 bis 105 Mio. (letzte Prognose: EUR 100 bis 105 Mio.) wird das operative Ergebnis (EBITDA) im laufenden Geschäftsjahr nach jetziger Voraussicht zwischen EUR 5,5 bis 6,5 Mio. (letzte Prognose: EUR 3 bis 5 Mio.) und damit in der oberen Hälfte der Prognose vom 21. April 2020 (EUR 3 bis 7 Mio.) liegen.

Durch den zeitlich späten Lockdown in wesentlichen Absatzmärkten der Gesellschaft und gleichzeitiger Lockerung von Covid-19-Beschränkungen in anderen wichtigen Regionen in Europa haben Kunden ihre Projekte zum Jahresende zum Abschluss bringen können, was für STEMMER IMAGING in Projektabrufen mit höhermargigem Serviceanteil resultierte. Gleichzeitig unterstützen die im dritten Quartal umgesetzten Maßnahmen zur Fokussierung der Gesellschaft auf ihre strategischen Ziele die weitere positive Ergebnisentwicklung.



Kontakt:



STEMMER IMAGING AG

Arne Dehn

Vorstandsvorsitzender

Gutenbergstr. 9-13

82178 Puchheim

Tel.: +49 89 80902-196

ir@stemmer-imaging.com

www.stemmer-imaging.com



---------------------------------------------------------------------------

16.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: STEMMER IMAGING AG

Gutenbergstr. 9-13

82178 Puchheim

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 - 809020

E-Mail: ir@stemmer-imaging.com

Internet: www.stemmer-imaging.com

ISIN: DE000A2G9MZ9

WKN: A2G9MZ

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1155794



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1155794 16.12.2020 CET/CEST



°