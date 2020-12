---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung 16.12.2020



Promaxima Immobilien AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2020

Luzern, 16. Dezember 2020 - Die Promaxima Immobilien AG (Ticker: MAXIMA) publizierte heute den Halbjahresbericht per 30.06.2020, der unter www.promaxima.ch online abrufbar ist. Der Geschäftsbericht enthält ausführliche Informationen zur finanziellen Entwicklung der Gesellschaft und ihrer Struktur. Die aktuelle Situation der Gesellschaft ist unverändert schwierig, da der Handlungsspielraum durch die Klagewelle der Tyrol Crystal Assets massiv eingeschränkt ist.



Per Jahresende 2019 stellte der Verwaltungsrat wiederum nach 2017 und 2018 massive Kursschwankungen in den Börsenkursen der Aktie fest. Durch den Konkurs einer Vermögensverwaltungsfirma von Ronald Dold (Vermögensverwalter der Tyrol Crystal Assets) erhielt die Promaxima Zugang zu Unterlagen zu Transaktionen in Promaxima Aktien von verschiedenen nahestehenden Personen und erstattete daraufhin Anzeige bei der Berner Börse und der FINMA. Aktuell läuft eine Untersuchung der FINMA gegen diese Personen.

Kontakt

Oliver Vogel, Delegierter des Verwaltungsrates

Email: investor@promaxima.ch, Tel.: +41 44 322 80 00



Über Promaxima Immobilien AG



Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006 investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz.

Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Berne eXchange kotiert.



Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=461ad9cd33b6669e394e381d9d087b04 Dateibeschreibung: Promaxima Immobilien AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2020



---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG

Bürgenstrasse 9 / C.0.2

6005 Luzern

Schweiz

Telefon: +41 44 322 80 00

Fax: +41 44 322 80 00

E-Mail: info@promaxima.ch

Internet: www.promaxima.ch/

ISIN: CH0306782977

Valorennummer: A2APPZ

Börsen: BX Berne eXchange

EQS News ID: 1155695



Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1155695 16.12.2020 CET/CEST



°