5 Tipps für den Start ins Nebengewerbe / Mit GoDaddy das zweite Standbein aufbauen (FOTO)

Köln (ots) - 2021 wird das Jahr für Nebengewerbe. Das ergab eine Umfrage von

YouGov im Auftrag des Website- und Domain-Anbieters GoDaddy. Demnach denkt knapp

die Hälfte (49 Prozent) der deutschen Angestellten darüber nach, eine

gewerbliche Nebentätigkeit auf die Beine zu stellen. Dabei darf die eigene

Business-Website nicht fehlen: 75 Prozent der Gründer:innen sehen den

Online-Auftritt als eine Voraussetzung für den Geschäftserfolg. "Insbesondere

die letzten Monate haben in vielen Branchen gezeigt, wie stark sich das Business

ins Digitale verlagert, wenn der persönliche Kontakt nicht möglich ist. Umso

wichtiger ist eine professionelle Web-Präsenz für den Geschäftserfolg", sagt

Paul Ashcroft, Senior Director Europe von GoDaddy. Doch was braucht es noch für

ein erfolgreiches Nebenbusiness? Paul Ashcroft hat für Neugründende fünf

Basis-Tipps:



1. Markt sondieren & Businessplan schreiben





In welche Branche soll es gehen? Wer tummelt sich dort bereits? Und wie vielZeit kann man im Alltag in den zweiten Job stecken? Geschäftsziele,Betriebsabläufe und Zielmärkte sollten sorgfältig in einem Businessplan (https://go.fischerappelt.de/e/304191/-einem-einfachen-businessplan-/spnw7/480672378?h=FEmCyiT2p1kSU9PMpSaCB7wuV5BKUIyd42y7E2mT8yU) festgehalten werden. Wichtig: DasBusiness-Vorhaben mit dem Arbeitgeber absprechen.2. Rechtliche Rahmenbedingungen prüfenWie bei jeder Gründung muss auch für ein Nebengewerbe im Vorfeld einigesgeregelt werden: Dazu zählt unter anderem, Genehmigungen und Lizenzen einzuholensowie das Gewerbe anzumelden. Hier ist spezifisches Wissen von Vorteil. ZumBeispiel zahlen Kleingewerbe keine Gewerbesteuer, wenn sie den jährlichenGewerbesteuer-Freibetrag nicht überschreiten. Weitere nützliche Tipps gibt es indieser Checkliste (https://go.fischerappelt.de/e/304191/eine-checkliste-fuer-startups-/spnwy/480672378?h=FEmCyiT2p1kSU9PMpSaCB7wuV5BKUIyd42y7E2mT8yU) .3. Sichtbarkeit mit Online-Präsenz erzielenEine eigene Website ist die digitale Visitenkarte eines Unternehmens. Sie sollteklar strukturiert sein und moderne Features bieten. Auch wenn es auf den erstenBlick kompliziert erscheint - 40 Prozent der Gründer:innen trauen sich denAufbau einer eigenen Website nicht zu - braucht es keine großen Vorkenntnisse.Mit einem Website-Baukasten können sie eine Online-Präsenz einfach selbstaufsetzen und jederzeit anpassen, sollte sich das Angebot verändern. Bei demAufbau der Website sollten Gründer:innen aber unbedingt darauf achten, denNavigationsfluss so intuitiv wie möglich zu gestalten, damit User einenschnellen Überblick bekommen können. Wichtig: Ein einprägsamer Domain-Name (http