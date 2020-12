DGAP-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Prognose

Allgeier SE: Guidance 2021



16.12.2020

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 16. Dezember 2020 - Der Vorstand der Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63), München, erwartet gemäß der heute verabschiedeten Konzernplanung im Jahr 2021 einen Umsatz in der Größenordnung von 360 bis 400 Mio. Euro. Das erwartete EBITDA der Allgeier SE für 2021 beträgt zwischen 31 und 35 Mio. Euro.



Für das laufende Geschäftsjahr 2020 erwartet der Vorstand basierend auf dem aktuellen Forecast einen Umsatz zwischen 352 und 356 Mio. Euro. Das erwartete bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2020 beträgt 28 bis 30 Mio. Euro.



Alle vorgenannten Planzahlen beziehen sich auf das organische Konzernwachstum. Die publicplan GmbH, deren Erwerb die Allgeier SE mit Ad hoc-Mitteilung vom 01. Dezember 2020 mitgeteilt hat, ist in den Planzahlen ab dem 01. Januar 2021 enthalten.



Hinweise

Es wird darauf hingewiesen, dass Angaben für Zeiträume nach dem 30. September 2020 auf Annahmen und Schätzungen beruhende Erwartungen des Vorstands darstellen. Die künftigen tatsächlichen Entwicklungen und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Annahmen und Schätzungen abweichen. Die Allgeier SE übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung dafür, dass die künftigen Entwicklungen und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Ad-hoc-Mitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

