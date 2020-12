In einer E-Mail, die der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Technischen Hochschule Köln unter dem Betreff „Stellungnahme AStA“ am Mittwochvormittag an die Studenten der Hochschule geschickt hat, hat sich das Team des Studierendenausschusses von seiner ersten Vorsitzenden distanziert – weil sie an einer Demonstration gegen die Änderung des Infektionsschutzgesetzes teilnahm, die, so die Mail, „mit der

Der Beitrag TH Köln: AStA distanziert sich von Vorsitzender wegen Corona-Demo-Teilnahme erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.