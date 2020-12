Die Aktienmärkte haben lange darauf gewartet, nun scheint er kurz vor Weihnachten noch zu kommen: der Stimulus. Unter dieser Voraussetzung wiederum ist es wahrscheinlich, dass die US-Notenbank Fed in ihrer heutigen Sitzu

Die Aktienmärkte haben lange darauf gewartet, nun scheint er kurz vor Weihnachten noch zu kommen: der Stimulus. Unter dieser Voraussetzung wiederum ist es wahrscheinlich, dass die US-Notenbank Fed in ihrer heutigen Sitzung keine neuen Maßnahmen ergreift (wir berichten ab 20Uhr bei finanzmarktwelt.de "live"). Während in de USA die so wichtigen Einzelhandelsumsätze enttäuschten kamen - trotz Lockdown - viel bessere Einkaufsmanagerindizes aus Europa, wobei vor allem die Preise stark gestiegen sind. Während die Wall Street trotz der konkreter werdenden Stimulus-Hoffnungen stagniert, hat der Dax hat nun das teilweise nachgeholt, was die amerikanischen Aktienmärkte zuvor bereits mit Anstiegen gezeigt hatten. Trotz der Stimulus-Meldungen aber kann sich der US-Dollar von seinen Tagestiefs erholen..

