BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der nach Manipulationsvorwürfen unter Druck stehende Leasingspezialist Grenke hat weitere Ergebnisse der in Auftrag gegebenen Prüfungen veröffentlicht. Das Unternehmen sieht sich damit in wesentlichen Punkten entlastet. Demnach kommt die mit der Untersuchung der Franchise-Geschäfte beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton (WKGT) zu dem Schluss, "dass die bisherigen 17 Franchise-Übernahmen gesamthaft für die Grenke AG als positiv bezeichnet werden können", wie der Konzern am Mittwoch in Baden-Baden mitteilte.

Unterdessen gab auch die Sonderprüfung durch den regulären Wirtschaftsprüfer KPMG bislang keine konkreten Hinweise. KPMG habe im Rahmen ihrer Prüfung bisher keine Anhaltspunkte gefunden, die vermuten ließen, dass das Leasinggeschäft des Konzerns nicht existiere. Auch für die Behauptung, Grenke sei systematisch an Geldwäsche beteiligt gewesen oder habe diese ermöglicht, hätten die Wirtschaftsprüfer bisher keine Hinweise gefunden, hieß es. Einen Verstoß gegen eine BaFin-Anordnung bei der Überprüfung eines in den Vorwürfen genannten Einzelfalls habe KPMG nicht erkennen können.