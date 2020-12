BAADER BANK belässt K+S auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat K+S von "Buy" auf "Add" abgestuft, das Kursziel aber von 8 auf 9 Euro angehoben. Das Umfeld des neu aufgestellten Düngemittelkonzerns habe sich verbessert, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein positiver Free Cashflow sei aber frühestens 2023 zu erwarten und so könnte der Aktienkurs abhängig von der allgemeinen Risikobereitschaft der Anleger schwanken. Der Ausstieg aus dem US-Salzgeschäft sollte den Kurs aber perspektivisch weiter stützen./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 12:44 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.