SNP beabsichtigt Verkauf der Tochtergesellschaft in Polen an All for One Group

SNP beabsichtigt Verkauf der Tochtergesellschaft in Polen an All for One Group



- SNP fokussiert sich weiter auf Lösungen für digitale Transformationsprozesse und softwarebasierte Datenmigrationen rund um SAP

- All for One Group will Mehrheit am SAP-Dienstleistungsgeschäft in Polen übernehmen



- Die Akquisition ist für das erste Quartal 2021 geplant

Heidelberg, 16. Dezember 2020 - SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für digitale

Transformationsprozesse und softwarebasierte Datenmigrationen, beabsichtigt, das SAP-Dienstleistungsgeschäft in Polen an die All for One Group SE zu veräußern. Die Filderstadter Consulting- und IT-Gruppe soll die Mehrheit an der SNP Poland Sp. z o.o. übernehmen. Die Akquisition ist für das erste Quartal 2021 geplant. Für die vollständige Übernahme beabsichtigen beide Parteien wechselseitige Kauf- bzw. Verkaufsoptionen vorzusehen, die ab Ende 2023 greifen sollen. Das haben beide Unternehmen heute bekannt gegeben.

"Der Verkauf ist ein weiterer Schritt in unserer Entwicklung vom Beratungs- zum Softwarehaus. Wir stärken damit unsere Fokussierung auf unser SAP-Transformationsgeschäft", so Michael Eberhardt, CEO von SNP, zum Verkauf von SNP Poland. "Beide Partner konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenzen. All for One auf alle SAP-Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und SNP auf digitale Transformationsprozesse und softwarebasierte Datenmigrationslösungen."



All for One und SNP haben im Juni 2020 einen langfristigen Software-Partnervertrag abgeschlossen. Ziel war und ist es, den über 2.500 mittelständischen All for One-Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen softwarebasierten Wechsel zu SAP S/4HANA zu ermöglichen. Durch den geplanten Verkauf in Polen wird die enge Partnerschaft zwischen All for One und SNP weiter gestärkt. Die beiden Partner arbeiten in dem Kundensegment des Mittelstandes, aber auch im gehobenen Mittelstand vollumfänglich zusammen. "Mit unserem Partner All for One können wir außerdem die Lieferfähigkeit unserer Services sicherstellen, unsere Servicekapazitäten flexibilisieren und auf den gehobenen Mittelstand ausweiten", erläutert Michael Eberhardt.