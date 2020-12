Telekom vertraut bei der Online-Identifizierung auf Nect-Technologie

Hamburg (ots) - Die Telekom Deutschland GmbH setzt ab sofort das Nect

Selfie-Ident, die KI-basierte Softwarelösung für Online-Identifizierung der Nect

GmbH, für die schnelle, unkomplizierte und sichere Identitätsprüfung ihrer

Kunden ein, wie das Hamburger Technologieunternehmen jetzt bekannt gab. Zunächst

ist der Einsatz der Nect-Technologie für deutsche Mobilfunkkunden geplant.



Mit der Telekom Deutschland gewinnt die Nect GmbH den Big Player der deutschen

Telekommunikationsbranche für sich. Mit der zum Patent angemeldeten

Robo-Ident-Technologie können sich Telekom-Kunden nun zuverlässig und

datenschutzkonform für einen Mobilfunkvertrag legitimieren. "Wir freuen uns sehr

auf die Zusammenarbeit mit der Telekom Deutschland", sagte Benny Bennet Jürgens,

CEO und Gründer der Nect GmbH. "Mit unserer Lösung können wir den deutschen

Telekommunikations- und Mobilfunk-Marktführer dabei unterstützen, den durch die

fortschreitende Digitalisierung zunehmenden Bedarf an verlässlicher

Online-Identifizierung sicher und schnell zu decken."





Das Nect Selfie-Ident ist eine KI-basierte Online-Identifizierung mittels dersich die Nutzer binnen weniger Minuten legitimieren können, einfach durch dieVideo-Aufnahme eines Ausweisdokuments. In Kombination mit dem abschließendenSelfie-Video und im Hintergrund laufender, zum Patent angemeldeterSicherheitstechnologie, wird der Nutzer gleichwertig der Vor-Ort-Kontrollelegitimiert. Die von dem Hamburger Unternehmen selbst entwickelteRobo-Ident-Technologie entspricht dabei nationalen und internationalen Standardsund erfüllt die Datenschutzbestimmungen Deutschlands und der EU gemäß denRichtlinien der EU-DSGVO. Darüber hinaus ist das System schnell und einfach indie bestehende IT-Infrastruktur eines Unternehmens zu implementieren. Dank desAdhoc-Systems ist sogar ein Livegang "über Nacht" möglich.Über NectDie Nect GmbH ist ein mehrfach ausgezeichnetes IT-Unternehmen mit Sitz inHamburg. 2017 von Benny Bennet Jürgens und Carlo Ulbrich gegründet, steht Nectfür die Entwicklung und Implementierung von hochentwickelten, sicheren undzugleich maximal nutzerfreundlichen Identifikationslösungen für digitaleAnwendungen/im Internet .Die von Nect entwickelte und zum Patent angemeldete Robo-Ident-Technologie, eineKI-basierte Online-Identifizierung, wurde 2018 erstmalig bei der R+VVersicherung implementiert. Mittlerweile gehören weitere namhafte Unternehmenzum stetig wachsenden Kundenstamm, u. a. die HUK Coburg, die HamburgischeInvestitions- und Förderbank (IFB) und die Bundesagentur für Arbeit.Datensicherheit und Datenschutz stehen im Fokus der Nect-Lösungen. Dies wirdsowohl durch die komplette Eigenentwicklung der Softwarekomponenten als auch dieNutzung von Rechenzentren in Deutschland mit höchsten Sicherheitsstufen und denVerzicht auf Cloudlösungen sichergestellt.Heute haben rund 60 Millionen Menschen in Deutschland Zugang zurNect-Technologie. Binnen weniger Tage in die Prozesse von Unternehmenzahlreicher Branchen integrierbar, konnten bis heute bis zu 20.000 Nutzer am Tagohne Wartezeit legitimiert werden. Mit 4,9 von 5,0 Sternen im AppStore ist dieNect App dank ihrer Benutzerfreundlichkeit und einfachen Bedienerführung zudemdie bestbewertete App in ihrem Bereich.Neben dem Nect Selfie-Ident, dem Kernprodukt von Nect, umfasst das Portfolioweitere Self-Service-Produkte, wie das Corona-Ident, das zur Unterbrechung vonInfektionsketten beiträgt, das Ticket-Ident zur Sicherung von Online- undOffline-Events, die eSignatur sowie die Multi-Faktor-Authentifizierung. Fürseine innovativen und zukunftsweisenden Lösungen wurde Nect u. a. mit demHamburger Gründerpreis und dem Deutschen Exzellenz-Preis ausgezeichnet.