10 Jahre, 10 Millionen vermittelte Jobs SmartRecruiters feiert ein Jahrzehnt "Hiring Success"

Berlin (ots/PRNewswire) - SmartRecruiters feiert 10 Jahre Hiring Success(https://bit.ly/SRTURNS10) und die Vermittlung passender Jobs für Menschen aufder ganzen Welt. Die ersten zehn Jahre des Unternehmens waren vonProduktinnovation und Kundenerfolg geprägt, und das sollte sich auch in nächsterZeit nicht ändern. Was vor genau 10 Jahren in einer Garage begann, hat alte ATSMarktstrukturen aufgesprengt, sich zu einer modernen Recruiting-Plattform -einer Talent Acquisition (TA) Suite - entwickelt, und 10 Millionen Jobsgeschaffen. SmartRecruiters ist als weltweiter TA Leader im IDC MarketScape (https://www.smartrecruiters.com/news/idc-marketscape-names-smartrecruiters-a-worldwide-leader-for-modern-talent-acquisition-suites/) anerkannt und behält einklares Ziel vor Augen: bestes Recruiting zu ermöglichen und Einstellungsprozessezu vereinfachen. Diese nachhaltige Fokussierung wird die Firma auch in dasnächste Jahrzehnt richtungsweisender und neuer Innovationen für Remote Work,Diversity Hiring, interner Mobilität, und mehr begleiten.Wie bei anderen Startups begann das Abenteuer von SmartRecruiters ebenfalls ineiner "Garage", um Lösungen für ein grundlegendes Problem zu finden: dieTransformation von Bewerbermanagement-Systemen, die bisher eher digitalenAktenschränken glichen, hin zu einer modernen Recruiting-Plattform, dieUnternehmen tatsächlich hilft, talentierte Kandidat:innen zu finden undeinzustellen. SmartRecruiters' Gründer und CEO, Jerome Ternynck, hat es sich zumZiel gesetzt, das Applicant Tracking System (ATS) der nächsten Generation zuentwickeln, um Recruiting von einer Kostenstelle in einen strategischenGeschäftspartner zu verwandeln.Die Aufgabe des Unternehmens war Menschen zu passenden Jobs zu verhelfen, undJerome erwähnte bei jeder Gelegenheit, dass er das "Recruiting so einfachgestalten wolle, dass selbst seine Großmutter dazu in der Lage wäre." Währendviele befürchteten, dass Software einmal die Welt beherrschen wird, glaubteJerome (und tut es nach wie vor) stets daran, dass Technologie tatsächlich zuden besten Ergebnissen im Recruiting führt. Es war an der Zeit, die Veränderungdurch entsprechende Forschung und Entwicklung voranzutreiben - so waren dieersten vier Jahre des Unternehmens von Zuhören, Innovation und Aufbau geprägt.Mit dem Ergebnis: ein starkes Produkt mit einem integrierten Marketplace, umEinstellungsprozesse zu vereinfachen.Die erste Version des Produkts hat eine neue Ära für TA-Technologie eingeläutet- eine, die modern, intuitiv war, und die bisherigen Grenzen gesprengt hat.Konkret handelte es sich um eine umfassende Plattform, die die Recruiting-Teams