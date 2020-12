DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die SPD-Opposition hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) rechtswidriges Vorgehen bei Aufträgen an die Modefirma van Laack vorgeworfen. Sie sieht nach Kritik an der Qualität von Schutzkitteln "45 Millionen Euro in den Sand gesetzt". Die Mönchengladbacher Firma wies Kritik an ihren im Sommer an das Land gelieferten Produkte zurück: Es habe nur eine Kundenbeschwerde über die gelieferten Kittel gegeben, sagte Van Laack-Chef Christian von Daniels der dpa. Eine Pflegeeinrichtung habe die Kittel zu leicht gefunden, diese seien ausgetauscht worden.

Das Geschäft über zehn Millionen Schutzkittel mit dem Modehersteller beschäftigt die Opposition, da der Sohn von Laschet den Kontakt zu der Firma hergestellt hatte. Johannes "Joe" Laschet ist Mode-Blogger und Werbepartner der Firma. Auf Vermittlung von Johannes hatte von Daniels im Frühjahr mit dessen Vater Armin Laschet telefoniert. Laschet habe außer, dass er ihm den Tipp gegeben habe, auf die ganze Sache keinen Einfluss genommen, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in einer rund zweistündigen Fragestunde im Parlament.

Nur durch einen Kontakt von Laschets Sohn sei "plötzlich" ein Geschäft von über 45 Millionen Euro für Corona-Schutzausrüstung möglich geworden, kritisierte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Mittwoch zuvor im Landtag in der Haushaltsdebatte. Der Deal sei "ohne Ausschreibung und ohne Angebote lästiger Konkurrenz" besiegelt worden. "Selbst in der größten Not müssen mindestens drei Konkurrenzangebote eingeholt werden", sagte der Ex-Justizminister.

Laumann, Innenminister Herbert Reul (CDU) und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) verteidigten das Vorgehen mit Verweis auf eine Notlage und zusammengebrochene Lieferketten. Gerade bei Schutzkitteln und Handschuhen sei der Mangel eklatant gewesen. Es sei um solide Anbieter und große Mengen in kurzer Zeit gegangen. "Wir sind mitten im Kampf gegen das Virus, und wir hatten damals keine Munition, sprich Schutzanzüge. Und dann wird Munition besorgt", verdeutlichte Laumann den Zeitdruck und das Neuland, als Ministerium Material beschaffen zu müssen. Es habe es auch Angebote mit mangelhaften Material gegeben.