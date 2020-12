Aktien erholen sich während Powells Pressekonferenz, USD gibt Gewinne ab

Die Marktreaktion auf den heutigen FOMC-Zinsentscheid zeigt, dass er als hawkisch gesehen wurde. Der USD legte zu, während die Aktien fielen. Die Aktienbullen hofften, dass Jerome Powell während der Pressekonferenz eine dovische Botschaft übermitteln würde. Der Fed-Chef merkte an, dass die Ausgaben für Haushaltsgüter stark waren, aber die Ausgaben für Dienstleistungen schwach blieben. Er wiederholte auch, dass die Erholung schneller als erwartet verlaufen sei. Wenn es um Impfstoffe geht, sagte Powell, dass die jüngsten Nachrichten optimistisch waren, aber es gibt immer noch eine Menge Unsicherheit, wenn es um die Logistik sowie den Zeitpunkt der Impfung gehe. Der Notenbanker wies darauf hin, dass der anhaltende Anstieg der Infektionsfälle und das Wiederaufleben des Virus erhebliche Auswirkungen haben werden, die sich in den Wirtschaftsdaten für das erste Quartal 2021 zeigen werden.

Während die Wirtschaftsprognosen im Vergleich zur September-Sitzung angehoben wurden, merkte Powell an, dass eine vollständige Erholung unwahrscheinlich sei, bis sich die Menschen sicher fühlen. Allerdings sehen weniger FOMC-Mitglieder als zuvor Risiken, die nach unten tendieren. Es wird erwartet, dass die Geldpolitik sehr akkommodierend bleibt und die Inflation für einige Zeit über dem Zielwert liegen könnte. Die Fed ist bereit, mehr Unterstützung zu geben, wenn die Wirtschaft diese benötigt.

Die Erklärung des FOMC zeigte, dass die Käufe von Vermögenswerten mit einer Geschwindigkeit von mindestens 120 Milliarden Dollar pro Monat fortgesetzt werden, bis „substanzielle Fortschritte gemacht werden", aber während der Q&A-Runde lehnte Powell es ab, spezifische Details darüber zu geben, was „substanzielle Fortschritte" seien. Er sagte jedoch, dass die Märkte rechtzeitig informiert werden, bevor die Fed mit der Reduzierung der Asset-Käufe beginne.

Die Marktreaktion nach der geldpolitischen Entscheidung kehrte sich während der Pressekonferenz um, wobei der USD seine Gewinne abgab und die Aktienindizes neue Sitzungshochs ausbildeten.

Die Wirtschaftsprognosen wurden leicht angehoben. Das FOMC sieht eine geringere Schrumpfung des BIP im Jahr 2020 und ein schnelleres Wachstum in den Jahren 2021 und 2022. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich niedriger sein als in der Prognose vom September. Quelle: Federal Reserve

Der US500 fiel nach der Veröffentlichung der FOMC-Erklärung (roter Pfeil). Der Index begann sich jedoch zu erholen, als Powells Pressekonferenz begann (blauer Pfeil) und stieg auf neue Sitzungshochs. Quelle: xStation 5



