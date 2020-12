Tagesrückblick: Aktien erholen sich während Powells Pressekonferenz, Bitcoin über 20.000 Dollar

FOMC erhöht Wirtschaftsprognosen

Aktien steigen während Powells Pressekonferenz auf neue Tageshochs

USD legte aufgrund der geldpolitischen Entscheidung zu, gab die Gewinne aber später wieder ab

Optimistische PMI-Daten aus Europa

US-Gesetzgeber nähern sich einem Konjunkturprogramm (900 Milliarden Dollar)

Bitcoin steigt über 20.000 Dollar

Der FOMC-Zinsentscheid war das Schlüsselereignis des Tages. Die Zinsen und die Programme zum Ankauf von Vermögenswerten wurden unverändert gelassen, die Wirtschaftsprognosen wurden angehoben und das Dot-Chart zeigte wenig Veränderung im Vergleich zum September. Die niedrigen Zinsen und die sehr akkommodierende Geldpolitik werden für eine lange Zeit bestehen bleiben. Während die Aktien nach der Veröffentlichung der Entscheidung fielen, wurden sie durch Powells Pressekonferenz auf neue Hochs gedrückt. Der US-Dollar gab seine anfänglichen Gewinne wieder ab. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Märkte nichts Neues gelernt haben, da die Aussichten zwar etwas besser sind als zuvor, aber immer noch unsicher. Viele Fragen der Journalisten während der Pressekonferenz hatten keinen Bezug zu Dingen, auf die die Fed Einfluss hat.

Neben dem FOMC-Zinsentscheid erhielten die Anleger die neuen PMI-Daten. Die europäischen Veröffentlichungen fielen besser aus als erwartet und ließen die Indizes steigen. Eine leichte Enttäuschung gab es bei den US-Dienstleistungsdaten, aber der Bericht war auch nicht allzu schlecht. Allerdings enttäuschten die US-Einzelhandelsumsätze, die stärker als erwartet zurückgingen. Einige positive Impulse kamen aus der Politik mit Berichten, dass sich die US-Gesetzgeber auf ein 900 Milliarden Dollar schweres Konjunkturpaket einigen könnten, das auch Direktzahlungen beinhaltet.

Der Ölpreis profitierte von dem unerwarteten Rückgang der Lagerbestände. Die Edelmetalle litten unter der Aufwertung des USD nach der geldpolitischen Entscheidung, konnten sich aber erholen, als der Dollar während Powells Pressekonferenz an Boden verlor.

Der Bitcoin kann als der Gewinner des heutigen Tages angesehen werden. Berichte über ein erhöhtes Interesse von institutionellen Anlegern haben die digitale Währung über die 20.000-Dollar-Marke getrieben. Die Aufwärtsbewegung hat dort nicht aufgehört und die Kryptowährung wird nahe der 20.700-Dollar-Marke gehandelt.

Der Bitcoin erreicht ein neues Allzeithoch und durchbricht die Marke von 20.000 Dollar. Quelle: xStation 5



