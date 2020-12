Christina Lake Cannabis nimmt Führungskraft Gil Playford in Board of Directors auf und ernennt ihn zum Chairman des Prüfungs- und Finanzausschusses

Vancouver (British Columbia), 16. Dezember 2020. Christina Lake Cannabis Corp. (CSE: CLC, Frankfurt: A2QEGJ) („CLC“, „Christina Lake Cannabis“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Gil Playford, eine international erfahrene Führungskraft und ein Unternehmer der Bergbau- und Rohstoffbranche, in das Board of Directors von CLC aufgenommen und zum Chairman des Prüfungs- und Finanzausschusses von CLC ernannt wurde.

Angesichts seiner vielfältigen globalen Erfahrungen in Führungspositionen bei börsennotierten und privaten Unternehmen verfügt Herr Playford über einen starken geschäftlichen und finanziellen Hintergrund. In diesen Funktionen konnte er das Unternehmenswachstum und den Mehrwert für die Aktionäre konsequent steigern. Herr Playford wird in das Board of Directors des Unternehmens unter der Leitung von dessen Chairman Mervin Boychuk aufgenommen, einem sehr erfolgreichen Unternehmer in der Bau- und Abfallmanagementbranche, der zu Beginn des Jahres in das Board of Directors aufgenommen worden war.

Christina Lake Cannabis, das als lizenzierter Produzent gemäß dem Cannabis Act Cannabis im Freien zur Extraktion anbaut, hat seine erste Anbausaison zu Beginn des Jahres 2020 mit einer Gesamtproduktion abgeschlossen, die angesichts von etwa 32.500 Kilogramm (71.650 Pfund) an getrocknetem Cannabis die ursprünglichen Schätzungen um mehr als 44 Prozent übertroffen haben. In seiner Pressemitteilung vom 11. Dezember 2020 hat das Unternehmen seine Pläne detailliert beschrieben, die Produktion im darauf folgenden Jahr nach oben zu skalieren, und zwar mit Strategien, die die potenzielle Nutzung eines größeren Teils des 32 Acres großen Standorts sowie die potenzielle Anpassung der Anbauzeiten beinhalten, um zwei vollständige Ernten von ausgewählten Cannabissorten in einer einzigen Saison zu ermöglichen. Durch die Aufnahme von Herrn Playford in das Board of Directors geht das Unternehmen davon aus, dass es von den wertvollen Einblicken von Herrn Playford in die rasche Steigerung des Wachstums von produktionsorientierten Unternehmen profitieren kann.