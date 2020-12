Seit heute notieren die Aktien von Nagarro an der Frankfurter Börse. Der erste Kurs am Morgen lag bei 69,00 Euro. Das entsprach einer Marktkapitalisierung von rund 785 Millionen Euro. Im Tagesverlauf legt der Kurs des im Prime Standard beheimateten Börsenneulings deutlich zu. Das Tageshoch liegt bei 82,80 Euro. Dies ist zugleich der letzte heute in Frankfurt festgestellte Kurs. Man hat den Handel somit auf Tageshoch beendet. ...