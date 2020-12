Changsha IFS entwickelt iGO, den ersten MR-Einkaufsnavigator in China, der intelligentes Einkaufen mit einem Klick ermöglicht

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Bekannt als das kommerzielle Flaggschiff in

Zentralchina, stellte Changsha IFS den iGO vor, den ersten MR (Mixed

Reality)-Einkaufsnavigator in China, der die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit

und der Industriepartner auf sich gezogen hat. Als wichtiger Schachzug von

Changsha IFS für den Aufbau des ersten 5G-fähigen kommerziellen Komplexes in

China kombiniert iGO "5G-Netz + intelligente AR-Technologie + kommerzielles

Einkaufen". iGO erfüllt dadurch die Wunschvorstellungen der Kunden in Bezug auf

das Business-Ökosystem und sogar ihren zukünftigen Lebensstil, indem dieser

Navigator ein neues intelligentes und immersives Einkaufserlebnis bietet.



In der Ära der digitalen Beschleunigung und der zunehmenden Bedeutung des

sensorischen Erlebnisses verfügt Changsha IFS über genaue Kenntnisse der

Spitzentechnologie und einen tiefen Einblick in Verbrauchertrends, was die

Beschleunigung zukünftiger Geschäftsszenarien vorantreibt. Hiermit wird nicht

nur das Verbrauchererlebnis umfassend aufgewertet, sondern auch ein nachhaltiger

Aufschwung der Wissenschaft und Technologie sowie des kommerziellen

Marktpotenzials gefördert.







"intelligenten" Einkaufens



iGO, ein leichtgewichtiges, praktisches und intelligentes System, schafft eine

umfassende Benutzererfahrung. Kunden müssen nur auf das offizielle WeChat von

Changsha IFS zugreifen, um das Erlebnis mit einem Klick zu starten, ohne eine

weitere App herunterladen zu müssen.



Dank der intelligenten Analyse der Umgebung durch die Handykamera kann iGO den

Standort im Einkaufszentrum genau identifizieren. Alle Pfeilwegweiser,

Händlereinführungen und sogar Marketinginformationen können durch interaktive

Effekte in Echtzeit auf dem Handybildschirm visualisiert und angezeigt werden.

Auf diese Weise hat sich iGO mit Hilfe der metergenauer Indoor-Navigation und

intelligentem Echtzeit-Informations-Push zum "Zugangsschlüssel" entwickelt, um

die Orientierung in Innenräumen zu erleichtern und die Mängel des gewöhnlichen

Navigationssystems, einschließlich des Scheiterns bei der Indoor-Positionierung,

perfekt zu überwinden.



Mit iGO als Ausgangspunkt hat Changsha IFS die Führung bei der Erkundung der

Innovation von Wissenschaft & Technologie und intelligenten Geschäftsmodellen in

der Branche übernommen und damit die digitale Transformation der

Einzelhandelsbranche weiter vorangetrieben.



Nahtlose Verbindung zwischen Händlern und Kunden mit dem ultimativen

personalisierten Erlebnis, um Händlermarketing zu ermöglichen Seite 2 ► Seite 1 von 2



