SAB Biotherapeutics gibt neue Berufungen in den Vorstand bekannt

Dr. Mohindru ist eine hochrangige Biopharma-Führungskraft mit mehreren Jahren Führungserfahrung in der Industrie und an der Wall Street. Zuletzt war sie CEO von CereXis, einem in der klinischen Phase angesiedelten biopharmazeutischen Unternehmen, das Behandlungen für seltene Tumore entwickelt. Zuvor war Dr. Mohindru Chief Financial Officer und Chief Strategy Officer von Cara Therapeutics (Nasdaq: CARA), einem Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapien gegen Juckreiz und Schmerzen konzentriert. Zuvor war sie als Chief Strategy Officer bei Curis, Inc. (Nasdaq: CRIS), wo sie maßgeblich an der Entwicklung der Gesamtstrategie für die auf Onkologie fokussierte Pipeline beteiligt war. Dr. Mohindru war außerdem mehrere Jahre als Aktienanalystin für den Biotechnologiesektor bei ThinkEquity, LLC, Credit Suisse und UBS tätig. Außerdem war sie Mitbegründerin von Immtox LLC, einem privaten Biotechnologieunternehmen, und Beraterin für die Gesundheitsbranche bei Axon Healthcare Partners und SAI Healthcare (übernommen von IMS Health). Derzeit ist sie zudem Mitglied des Executive Advisory Board des Chemistry of Life Processes Institute an der Northwestern University. Dr. Mohindru erhielt ihren Doktortitel in Neurowissenschaften von der Northwestern University.

