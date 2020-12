Food Union übertrifft die Prognosen für 2020 trotz eines Jahres der globalen Ungewissheit

Food Union (Europe), ein globaler Hersteller und Händler von Speiseeis und Molkereiprodukten, wird das Jahr 2020 mit starken Finanzergebnissen abschließen und trotz der globalen Unsicherheit durch die COVID-19-Pandemie eine herausragende wirtschaftliche Leistung erbringen. Die Gruppe hat ihr Wachstum inmitten von Herausforderungen durch sich verändernde Märkte, sich verändernde Verbraucherpräferenzen und sich wandelnde Wertschöpfungsketten im Vertrieb erlebt.

„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir auf dem besten Weg sind, unser Ziel zu erreichen, im Jahr 2020 eine Umsatzsteigerung von 5 % zu erreichen“, sagte Normunds Staņēvičs, CEO von Food Union Europe. „Das ist sehr ermutigend, angesichts der beispiellosen Marktdynamik in diesem Jahr. Aus strategischer Sicht ist es bemerkenswert, dass der Marktanteil von Food Union bei Speiseeis in allen Märkten, in denen wir unsere Produkte verkaufen, um durchschnittlich 0,5 % gestiegen ist. Im Kerngeschäft Speiseeis von Food Union stiegen die Gewinnmargen um durchschnittlich 1,8 %. Dies ist ein bedeutendes Ergebnis angesichts der herausfordernden Zeiten. Unsere Gruppe wird das Jahr 2021 in einer starken Wachstumsposition beginnen.“

Im Jahr 2020 war Food Union in neun europäischen Ländern tätig, navigierte durch sich verändernde Marktanforderungen und führte 117 neue Produkte ein, die auf den Erfahrungen der lokalen Verbraucher basieren. Food Union Europe steigerte auch die Exporte nach Südostasien, wobei die Gesamtexporte von nahezu Null in den ersten Monaten des Jahres 2020 auf einen Umsatz von 2,1 Millionen Euro bis Ende 2020 anstiegen.

„Unsere aktuelle Position spricht für die Widerstandsfähigkeit unseres globalen Geschäfts“, sagte Herr Staņēvičs. „Wir haben auf Flexibilität und Agilität gesetzt, um auf die aktuelle globale Krise zu reagieren, und haben sichergestellt, dass lokale Marktfaktoren in unserem wichtigsten Geschäft eine zentrale Rolle spielen.“ Im Laufe des Jahres 2019 investierte der Konzern 18,8 Millionen Euro in neue Technologien in allen Geschäftsbereichen und in allen geografischen Regionen. „Diese Investitionen waren vorausschauend und haben Food Union in die Lage versetzt, sowohl die Auswirkungen von COVID-19 zu überstehen als auch den Umsatz und die Rentabilität im Jahr 2020 zu steigern“, fügte Herr Staņēvičs hinzu.