Mavenir kündigt Gründung einer Geschäftseinheit zur Beschleunigung des OpenRAN-RRU-Ökosystems (Remote Radio Unit) an

Mavenir, der einzige Anbieter von End-to-End-Netzwerksoftware in der Branche, kündigt eine erweiterte Funk-Organisation an, um seine Führungsrolle in der Branche und seine Fortschritte bei OpenRAN weiter auszubauen. Mavenir war ein früher Befürworter von OpenRAN, um Offenheit, Innovation und Sicherheit im 5G-Bereich voranzutreiben, und diese Erweiterung wird das „Remote Radio Unit“-Ökosystem beleben.

Die OpenRAN-Industrie ist auf die Verfügbarkeit von ORAN-kompatiblen Funkgeräten in Betreiberqualität angewiesen, die die sich entwickelnden Bedürfnisse und Anforderungen von öffentlichen und privaten Mobilfunknetzen abdecken können. Zu diesem Zweck kündigt Mavenir eine neue Geschäftseinheit an, die Hardware- und Software-Designs in Serienqualität für OpenRAN-Funksysteme entwickelt. Diese ermöglichen es Anbietern/Partnern, Funksysteme für bestimmte Märkte zu bauen. Mikael Rylander wird diese Business Group als SVP und GM der Radio Business Unit leiten und sich dabei auf RRUs und das RRU-Ökosystem konzentrieren.