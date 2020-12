FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Corona-Krise haben mehr Mittelständler als sonst ihre Pläne für eine Betriebsübergabe an die nächste Generation zunächst auf Eis legt. In diesem Jahr ist bei mehr als der Hälfte (51 Prozent) der kleinen und mittleren Firmen unklar, ob und wann das Unternehmen an Nachfolger übergeben werden soll, wie aus einer Befragung der staatlichen Förderbank KfW hervorgeht. In den Vorjahren seien es zwischen 41 und 45 Prozent gewesen. Es sind vor allem Mittelständler mit etwas längerem Zeithorizont, die ihre Planungen aussetzen.

Unter den 3,9 Millionen Mittelständlern in Deutschland streben demnach aktuell 33 Prozent (Vorjahr: 37 Prozent) eine Nachfolgelösung an. Weitere 16 Prozent (18 Prozent) steuern auf die Stilllegung zu.