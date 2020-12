Pressestimme 'Südwest Presse' (Ulm) zur Corona-Lage in den Kliniken Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 17.12.2020, 05:35 | 14 | 0 | 0 17.12.2020, 05:35 | ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" (Ulm) zur Corona-Lage in den Kliniken: Waren anfangs Beatmungsgeräte oder Schutzmaterialien die Engpässe, ist heute das Personal das Problem. Weil es am Limit arbeitet und längst selbst von Erkrankung oder Quarantäne betroffen ist. Jede nur mögliche Reserve an Mensch und Material muss deshalb jetzt genutzt werden. Gelingt das nicht, wird dieses Weihnachten nicht nur besonders einsam, sondern auch besonders tödlich./yyzz/DP/mis Diesen Artikel teilen

