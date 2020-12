MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt zum Arabischen Frühling:

In Tunesien und Sudan haben zivilgesellschaftliche Gruppen, vor allem die Gewerkschaften, dazu beigetragen, dass die Proteste friedlich blieben, gesellschaftliche Reformen angestoßen und Militärregime verhindert wurden. Solche Akteure müssen Europas Partner sein. Entwicklungshilfe muss gekoppelt werden an Fortschritte bei Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit, bei guter Regierungsführung und demokratischer Partizipation. Das ist Europa Millionen Menschen schuldig, die in dem Gemüsehändler Bouazizi ihr eigenes Leben erblickten - aber auch sich selbst. Es geht um die Glaubwürdigkeit seiner Werte und auch um Interessen: Verwerfungen in der arabischen Welt haben direkte Folgen für Europa. Und solange der Ruf nach Brot, Freiheit und Gerechtigkeit nicht eingelöst wird, ist die Frage nicht, ob es zu neuen Aufständen kommt - sondern nur wann./yyzz/DP/eas