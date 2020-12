AUSTIN (dpa-AFX) - Dem US-Internetriesen Alphabet steht mit seiner Tochter Google weiterer juristischer Ärger ins Haus. Nachdem im Oktober bereits die Kartellwächter des US-Justizministeriums und elf Bundesstaaten Google wegen angeblicher Wettbewerbsverstöße ins Visier genommen hatten, reichte Texas nun eine weitere Klage ein. "Dieser Internet-Goliath nutzt seine Macht, um den Markt zu manipulieren, den Wettbewerb zu zerstören, und [...] dem Verbraucher zu schaden", twitterte der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton am Mittwoch. Texas habe deshalb zusammen mit einer Allianz weiterer Bundesstaaten eine weitere kartellrechtliche Klage gegen das Unternehmen initiiert.

Der Klageschrift zufolge besteht das Bündnis aus zehn Bundesstaaten: Neben Texas sind Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, North Dakota, South Dakota und Utah beteiligt. Google wird darin vorgeworfen, wiederholt und auf unverschämte Weise Wettbewerbsrecht und Verbraucherschutzgesetze verletzt zu haben. Das Unternehmen monopolisiere mit manipulativen Methoden den Markt für Online-Werbung und halte sich nicht an seine Datenschutzversprechen, heißt es unter anderem. Google wies die Anschuldigungen in einer Stellungnahme gegenüber US-Medien zurück und kündigte an, sich gegen die Klage zur Wehr zu setzen. Paxtons Behauptungen seien haltlos./hbr/DP/zb