Aktien, Bitcoin, Gold – so handeln Sie 2021

Nicht nur der Aktienmarkt hat in diesem Jahr enorme Bewegungen gezeigt. Der Goldpreis zog über 2000 Dollar auf ein neues Rekordhoch, was zuletzt deutlich gebremst wurde. Bei 1800 Dollar haben wir unser Engagement in den Depots erhöht. Antizyklisches Handeln hat auch in anderen Anlageklassen absolut seine Berechtigung. Erinnern Sie sich an die Gold-Titelblätter im Sommer 2020? Natürlich ist es nicht so einfach, jedoch markierte diese Euphorie ziemlich genau das vorläufige Hoch.

Antizyklisches Investieren ist unser Ansatz bei Feingold Research, seit so vielen Jahren nun. Und wir fahren sehr gut damit. Wenn andere hinter dem Markt her hetzen, können wir die Tage genießen. So wie heute. Dabei ist es das wichtigste – bitte achtet auf Sentiment und Volatilität. Schaut auf den VDAX-New – die 42 im November waren ein Geschenk. Ein Elfmeter um LONG, nicht short wie so viele, zu gehen im Aktienmarkt. Fear and Greed dazu, Lesen der Vola und der Sentiments – mehr ist es nicht. So schwer und doch so einfach. So predigen wir es unseren Abonnenten aber vor allem – wir erklären es!