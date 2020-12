Syndigo kündigt Wachstumsbeteiligung von Summit Partners an

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Chicago (ots/PRNewswire) - Die Investition beschleunigt das globale Wachstum unddas Serviceangebot von Syndigo und bietet Unified-Commerce-Software neueZukunftsperspektivenhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3014083-1&h=3453865963&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3014083-1%26h%3D845792296%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.syndigo.com%252F%26a%3DSyndigo&a=Syndigo , ein führenderAnbieter einer Software-as-a-Service-Plattform für Produktinformationsmanagementund -syndizierung, gab heute die Unterzeichnung einer Wachstumsbeteiligung vonSummit Partners (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3014083-1&h=2178852807&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3014083-1%26h%3D1675498549%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.summitpartners.com%252F%26a%3DSummit%2BPartners&a=Summit+Partners) ("Summit"), einem weltweit tätigen Unternehmen füralternative Anlagen, bekannt. Der aktuelle Teilhaber, The Jordan Company (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3014083-1&h=4048091830&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3014083-1%26h%3D1187602242%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.thejordancompany.com%252F%26a%3DThe%2BJordan%2BCompany&a=The+Jordan+Company) ("TJC"), eine in New York ansässige private Investmentfirma, nahm ander Finanzierungsrunde teil. Die Investition wird das weitere Wachstum und dieinternationale Expansion von Syndigo unterstützen und es dem Unternehmenermöglichen, sein Netzwerk von Einzelhändlern, Herstellern und Vertriebskundenbesser zu bedienen.In der heutigen Welt des globalen Omnichannel-Handelsgibt es eine steigende -und wachsende - Nachfrage nach Produktinformationen und Inhalten, die über dasphysische und digitale Regal hinweg konsistent sind. Hohe Erwartungen derVerbraucher setzen Marken und Einzelhändler unter Druck, konsistente,kundenorientierte Erlebnisse über Online-, Offline-, Mobil-, Social-Media- undhybride Kanäle zu liefern. Die führende SaaS-Plattform von Syndigo, The ContentExperience Hub (CXH), bildet ein entscheidendes Bindeglied, das eine nahtloseZusammenarbeit über alle Kanäle hinweg und zwischen Tausenden der weltweitgrößten Marken und Einzelhändler ermöglicht. Derzeit bedient Syndigo mehr als12.000 Hersteller und 1.750 Einzelhändler und Vertriebsunternehmen inNordamerika, Lateinamerika und Europa. Im Jahr 2020 hat Syndigo über 1.500 neueKunden in sein Portfolio aufgenommen."Syndigos Vision ist einfach: den weltweiten Handel zu ermöglichen. Marken undEinzelhändler erleben eine noch nie dagewesene Nachfrage nachProduktinformationen und Transparenz - und unsere Kunden, die Enhanced Contentauf ihren Produktseiten nutzen, konnten während des diesjährigen Cyber Weekends