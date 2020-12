^ DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges EVOTEC ERREICHT WICHTIGE MEILENSTEINE IN PROTEOMIK-PARTNERSCHAFT MIT BRISTOL MYERS SQUIBB

EVOTEC ERREICHT WICHTIGE MEILENSTEINE IN PROTEOMIK-PARTNERSCHAFT MIT BRISTOL MYERS SQUIBB

* ZWEI NEUARTIGE ZIELSTRUKTUREN MIT RELEVANZ FÜR SOLIDE TUMORE SCHREITEN IN WIRKSTOFFFORSCHUNG VORAN



* ZIELSTRUKTUREN WURDEN MITHILFE VON EVOTECS PROPRIETÄRER PANOMICS-PLATTFORM IDENTIFIZIERT UND VALIDIERT



Hamburg, 17. Dezember 2020: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass das Unternehmen wichtige Meilensteine in seiner Proteomik-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb erreicht hat. Die ersten beiden Zielstrukturen schreiten nach einem umfangreichen Validierungsprozess in die Wirkstoffentdeckung voran.

Evotec und Bristol Myers Squibb (Rechtsnachfolger von Celgene) begannen ihre langfristige strategische Proteomik-Parterschaft im Jahr 2018 mit dem Ziel neuartige Zielstrukturen zu identifizieren. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Evotecs proprietäre PanOmics-Plattform eingesetzt, die erweiterte Durchsatz-Proteomik und Hochdurchsatz-Transkriptomik sowie bildgebende Zelldiagnostik mit PanHunter, einer integrierten Plattform zur Datenanalyse, kombiniert. Diese Herangehensweise hat es ermöglicht, eine Pipeline neuartiger first-in-class Proteomik-Projekte zu identifizieren.

Die ersten beiden Projekte sind nun in die Phase der Leitstrukturoptimierung vorangeschritten, nachdem sie einen umfangreichen Validierungsprozess auf Evotecs Plattformen durchlaufen haben. Der gezielte Abbau dieser neuartigen Protein-Targets beeinflusst einen Prozess, der in der Entwicklung von Krebserkrankungen eine Rolle spielt, und bietet damit vielversprechende neue therapeutische Optionen für schwer behandelbare Arten von Brustkrebs. Evotec wird für die weitere Entwicklung der Projekte bis zur Anmeldung als neues Prüfpräparat ("IND", engl: Investigational New Drug) verantwortlich sein.

Evotec erhält Meilensteinzahlungen in nicht bekannt gegebener Höhe sowie Forschungszahlungen für die weitere Entwicklung der Programme. Evotec kann weiterhin erfolgsbasierte Meilensteinzahlungen verdienen und hat zudem Anspruch auf gestaffelte Beteiligungen an den Nettoumsätzen der im Rahmen dieser Kooperation entwickelten Programme im potenziell zweistelligen Prozentbereich.