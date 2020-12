Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick Dax-Rekord rückt immer näher FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - DAX-REKORD RÜCKT NÄHER - Die Hausse am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Nachdem der Dax am Vortag noch an der Hürde von 13 600 Punkten gescheitert war, wird er nun …