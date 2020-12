Noch zu Beginn dieses Jahres markierte WTI Öl bei 65,49 US-Dollar ein frisches Hoch, nur wenig später geriet der Schmierstoff in einen immensen Abverkauf und fiel dynamisch bis Mitte April auf 6,47 US-Dollar zurück. Doch der Future konnte sich an dieser Stelle recht schnell stabilisieren, bereits im Sommer wurde der 200-Tage-Durchschnitt sowie die Kursmarke um 43,00 US-Dollar einem Test unterzogen. Im Herbst folgte eine Korrekturbewegung zurück auf das markante Unterstützungsniveau um 33,85 US-Dollar, seit Anfang November steigen die Notierung wieder deutlich an und konnten sich über das Niveau von 47,00 US-Dollar hinwegsetzen. Doch nur ein Stück weit drüber verläuft eine sehr hohe Hürde, diese stützt sich auf den Verlaufstiefs aus 2019/2020. Genau in diesem Bereich könnte die Aufwärtsbewegung merklich ins Stocken geraten.

Gewinnmitnahmen vorbereiten

Investierte Anleger können die Gewinne noch bis in den Bereich von rund 50,00 US-Dollar weiter laufen lassen, spätestens ab diesem Zeitpunkt wird jedoch ein größerer Pullback zur Unterseite erwartet werden müssen. Wer sich in diesem Fall kurzfristig auf der Short-Seite engagieren möchte, kann dies beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DFA0LD tun. Zweifelsfrei sollte die Zeit bis dahin für ein sinnvolles Stopp-Management genutzt oder aber Take-Profit-Orders implementiert werden. Ein nachhaltiger Anstieg über die Kursmarke von 50,00 US-Dollar ist vorerst nicht zu erwarten, wobei eine überschießende Welle Platz bis an 51,25 US-Dollar hätte.