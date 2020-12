Valorem erwirbt regionales Scale-Projekt in Neufundland und arrangiert Privatplatzierung

Vancouver, British Columbia - (17. Dezember 2020) - VALOREM RESOURCES INC. ("VALU" oder das "Unternehmen") (CSE: VALU) (Frankfurt: 1XW1) freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung ("LOI") zum Erwerb einer 100%-Beteiligung am Grundstück Wing Shear Zone (die "Konzession") im Zentrum von Neufundland, Kanada, unterzeichnet hat und eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Wertpapieren (die "Privatplatzierung") arrangiert.

Die Vertragsbedingung des LOI sieht Barzahlungen in Höhe von 45.000 $ bei Unterzeichnung, Arbeitsverpflichtungen in Höhe von 3.000.000 $ über einen Zeitraum von 3 Jahren und die Ausgabe von 4,5 Millionen Aktien des Unternehmens über einen Zeitraum von zwei Jahren sowie eine 10%ige Finder's Fee vor. Die Liegenschaft unterliegt einer 2 %igen Lizenzgebühr (NSR) mit einer Option zum Rückkauf von 1,5 % für 1 Million $.

Das Konzessionsgebiet besteht aus 280 Claim-Einheiten mit 7.000 Hektar Grundfläche und erstreckt sich über einen 1 km langen, nicht erprobten Goldtrend. Es liegt 32 km nordöstlich der Stadt Gander in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador und ca. 27 km östlich des von Newfound Gold Inc. betriebenen Projekts Queensway. Der Goldtrend ist in eine Scherzone (die Scherzone Wing’s Pond) gelagert und frühere Probenahmen lieferten Analysewerte von bis zu 12,2 g/t Au in Stichproben. In diesem Gebiet wurden noch keine Bohrungen absolviert.

Highlights

- Landpaket mit regionalen Ausmaßen, das sich über eine tiefliegende Strukturzone erstreckt, die parallel zum strukturellen Trend verläuft, der das Projekt Queensway von Newfound Gold unterlagert

- Projekt Greenfield mit ermittelten Bohrzielen

- Keine vorherigen Bohrungen im Bereich des Vorkommens

- Das Konzessionsgebiet Wings Shear lieferte bei Stichproben Werte von bis zu 12,2 g/t Au

- Der mineralisierte Trend Wing’s Pond wurde auf einer Streichlänge von 1,0 km nachverfolgt und Schlitzprobenahmen lieferten Werte von bis zu 9,8 g/t Au auf 1,0 m aus dem primären Palladiumvorkommen Wing‘s

- Eine zusätzliche Goldmineralisierung wurde in Zusammenhang mit brekziösen Quarzerzgängen innerhalb der Formation Indian Bay-Big Pond entdeckt. Diese Formation ist 14 km lang und 1,2 km breit.