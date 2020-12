Noram erhält Genehmigung für 5 weitere Bohrlöcher bis in Tiefen von 500 ft (152 m) und bohrt CVZ-64 bis in Tiefe von 422 ft (129 m)

Vancouver (British Columbia), 17. Dezember 2020. Noram Ventures Inc. (TSX Venture: NRM, Frankfurt: N7R, OTCQB: NRVTF) („Noram“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Bureau of Land Management (das „BLM“) die Genehmigung erhalten hat, im Rahmen des Phase-5-Bohrprogramms weitere fünf Bohrungen bis in eine Tiefe von 500 Fuß durchzuführen. Infolge der erfolgreichen Bohrung der bis dato längsten Abschnitte im Rahmen dieses Programms wurde die genehmigte Tiefe von 400 Fuß (122 Meter) auf 500 Fuß (152 Meter) erhöht.

Abbildung 1. Karte des Konzessionsgebiets Zeus mit Kennzeichnung a) der Lage der aktuellen angedeuteten und vermuteten Ressourcen mit einem Mindesterzgehalt von >900 ppm Li; b) der Lage der bisherigen Bohrstandorte der Phase V des Programms von 2020, die bereits abgeschlossen oder noch in Arbeit sind (in Grün gekennzeichnet). Geplante Bohrstandorte, an denen noch keine Exploration stattgefunden hat, sind in Weiß gekennzeichnet.

CVZ-64 wurde in einer Tiefe von 422 Fuß (129 Meter) abgeschlossen, wobei in Oberflächennähe, bei 22 Fuß (sieben Meter), ein potenziell mineralisierter Tonstein vorgefunden wurde. Es enthielt etwa 240 Fuß (73 Meter) mit vielversprechendem Tonstein von olivgrüner, schwarzer und blauer Farbe. Diese Art von Ton enthielt in Bohrlöchern früherer Bohrprogramme beim Projekt Zeus hohe Lithiumwerte. CVZ-64 ergab olivgrünen Ton zwischen 22 und 109 Fuß (sieben bis 33 Meter), schwarzen und blauen Tonstein zwischen 109 und 212 Fuß (33 bis 65 Meter) sowie blauen Tonstein zwischen 212 und 268 Fuß (65 bis 82 Meter). Darunter durchschnitt das Kernbohrloch Tonstein unterschiedlicher Farbe: grau, braun, blau und olivgrün. Dieses Bohrloch befindet sich in einem Gebiet, das noch nicht mittels Bohrungen in dieser Tiefe erprobt wurde, weshalb nicht bekannt ist, ob die unteren Einheiten (unterhalb von 268 Fuß) die höheren Lithiumgehalte enthalten, die im oberen Teil dieses Bohrlochs erwartet werden.

„Die Bohrlöcher CVZ-63 und -64 wurden beide in der Nähe des nordöstlichen Bereichs des Konzessionsgebiets Zeus gebohrt. Es ist äußerst vielversprechend festzustellen, dass beide Bohrlöcher beträchtliche Mächtigkeiten desselben Tonsteins enthalten, der zur Definierung der bereits zuvor gemeldeten Tonnagen der angedeuteten und vermuteten Lithiumressourcen verwendet wurde. Da es sich beim Tonstein um deckenartige Seesedimente handelt, bestätigen diese beiden Bohrlöcher, dass der Tonstein von der südwestlichen bis zur nordöstlichen Ecke des Konzessionsgebiets Zeus vorkommt, was einer Distanz von etwa vier Kilometern entspricht“, sagte Brad Peek, beratender Geologe und qualifizierte Person (Qualified Person) für diese und alle vier vorangegangenen Bohrphasen im Lithiumkonzessionsgebiet Zeus von Noram.