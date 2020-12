cyan AG steigert Umsätze auf Neunmonatssicht dank neuer Kooperationen

- Konzerngesamterträge von EUR 21,5 Mio. nach EUR 11,9 Mio. im Vorjahr

- EBITDA von EUR-2,7 Mio nach EUR -2,3 Mio. im Vorjahr bedingt durch Einmaleffekte aus Wertberichtungen auf Wirecard-Forderungen

- Weitere Erfolge bei Kooperationen erzielt



München, 17. Dezember 2020 - Die cyan AG hat heute die Quartalsmitteilung für den Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2020 veröffentlicht. Die Gesamterträge in den ersten drei Quartalen sind von EUR 11,9 Mio. im Vorjahr auf EUR 21,5 Mio. gestiegen.[1] Die Gesamterträge setzten sich zusammen aus EUR 18,4 Mio. Umsätzen, EUR 0,7 Mio. sonstigen betrieblichen Erträgen, EUR 0,6 Mio. an Erträgen aus Wertaufholung und EUR 1,7 Mio. an Veränderung des Bestands. Damit stiegen die Umsätze im Vergleich der 9-Monatszeiträume 2020 zu 2019 um rund 72% von 10,7 auf EUR 18,4 Mio. Die Gesamterträge betrugen im dritten Quartal EUR 2,2 Mio. nach EUR 4,0 Mio. im Vorjahr.

Der große Teil der Umsätze kam aus dem BSS/OSS-Segment, hierzu hat insbesondere der Lizenzvertrag mit Virgin Mobile beigetragen, der im zweiten Quartal 2020 abgeschlossen wurde. Der Vertrag umfasst die Länder Mexiko, Kolumbien und Chile und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Teile dieses Lizenzumsatzes wurden bereits ab dem zweiten Quartal 2020 verbucht. Das Cybersecurity-Segment wurde hingegen von einer Wertberichtigung in Höhe von EUR 4,5 Mio im Zusammenhang mit der Wirecard-Insolvenz negativ beeinflusst und lag auf Neunmonatssicht bei EUR -2,7 Mio. nach EUR -2,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Michael Sieghart, CFO der cyan AG: "Die COVID-19-Krise scheint noch lange nicht vorbei und hat auch signifikante Auswirkungen auf unser Unternehmen. Aufgrund der oftmals angespannten budgetären Situation erleben wir immer öfter Verzögerungen bei der Entscheidungsfindung bezüglich neuer Projekte."