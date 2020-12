Neues Analytics Early Warning System von Moody’s hilft bei rascherer Identifizierung des Kreditrisikos

Die anhaltende ökonomische Ungewissheit macht es schwieriger, Risiken zu lokalisieren. Kreditspezialisten müssen viele und oftmals widersprüchliche Signale, wie etwa Finanzkennzahlen, Bonitätsbewertungen, Aktienkurse, möglicherweise aus vorgegebenen Daten, Downgrade-Riskodaten, makroökonomischen Daten und anderen Nachrichten oder Neuigkeiten erschließen. Der neue Early Warning Score, Bestandteil des Early Warning Systems, erstellt unterschiedliche Kreditrisikoindikatoren (einschließlich der Daten aus der Credit Sentiment Score Lösung von Moody’s Analytics, einem KI-basierten Dolmetscher der Nachrichtenlage), um eine Gesamtbewertung der Bonitätsverschlechterung bereitzustellen. Der Early Warning Score in Verbindung mit früheren Finanzworkflows und automatisierten Arbeitsabläufen unterstützt die Vermögensverwalter, Maßnahmen rechtzeitig einzuleiten, bereits bevor ein Wertverlust eintritt.

„In dieser schwierigen Umgebung besteht ein noch größerer Nutzen für bessere und schnellere Geschäftsentscheidungen”, so Nihil Patel, Managing Director bei Moody’s Analytics. „Durch Integration mehrerer Kreditrisikosignale in einer einzigen Plattform unterstützt das Early Warning System unsere Kunden, eventuell auftauchende Kreditrisiken in ihrem Portfolio rascher identifizieren zu können.”

