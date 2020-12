Self Esteem Brands begrüßt den erfolgreichen Börsengang des Master-Franchise-Nehmers von Anytime Fitness an der Tokioter Börse

Self Esteem Brands (SEB), die Muttergesellschaft von Anytime Fitness, LLC, Basecamp Fitness, LLC, The Bar Method, LLC, und Waxing the City Worldwide, LLC, hat Fast Fitness Japan (FFJ) heute zum erfolgreichen Börsengang an der Tokioter Börse gratuliert. FFJ ist mit mehr als 850 Anytime-Fitness-Clubstandorten in ganz Japan der größte Master-Franchisenehmer von Anytime Fitness, der weltweit größten und wachstumsstärksten Franchise-Marke für Fitnesscenter.

„Langfristig setzt SEB auf Gesundheit und Wellness, und das Wachstum und der Erfolg von FFJ ist eine unglaublich tolle Erfahrung“, sagte Chuck Runyon, Mitbegründer und CEO von SEB. „Als wir Anytime Fitness gegründet haben, haben wir uns für ein disruptives Modell entschieden und ein weltweites Geschäft im Wert von mehreren Milliarden Dollar aufgebaut, das für Gesundheit und Wellness steht und kleine Unternehmen unterstützt. Jetzt wird die Fitnessbranche wieder aufgemischt und geht nach der Pandemie in eine neue Normalität über, wenn die Menschen weltweit die Bedeutung von Sport und Bewegung für ihre Gesundheit überdenken. Dies ist eine fantastische Zeit für unternehmerische Franchisenehmer, sich unseren Marken wie FFJ anzuschließen und in Gemeinden überall mitzuhelfen, dass persönliches Wohlbefinden auf neue und unterschiedliche Weise wichtig genommen wird.“

Lesen Sie hier mehr über den Börsengang von FFJ.

Über Anytime Fitness

Anytime Fitness ist das wachstumsstärkste Fitnessstudio-Franchise der Welt mit durchschnittlich 300 neuen Fitnessstudios pro Jahr und 4,2 Millionen Mitgliedern in mehr als 4800 Fitnessstudios. Es ist das einzige Franchise-Unternehmen, das Standorte auf allen sieben Kontinenten hat. Anytime Fitness ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr geöffnet und bietet seinen Mitgliedern praktische Fitnessoptionen und freundlichen, persönlichen Service in gut gepflegten Einrichtungen mit hochwertigen Trainingsgeräten. Fitnessstudios von Anytime Fitness sind jetzt in 32 Ländern geöffnet. Alle Fitnessstudios befinden sich im Besitz von individuellen Franchisenehmern und werden von diesen betrieben. Sie verfügen über die „Anywhere Access“-Richtlinie, die Mitgliedern den Zugang zu jedem Anytime-Fitness-Studio weltweit ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.anytimefitness.com.

Über Self Esteem Brands

Unser Ziel ist es, das Selbstwertgefühl der Welt zu verbessern. Self Esteem Brands (SEB) ist die Muttergesellschaft von Anytime Fitness, LLC (dem weltweit größten Fitness-Franchise), Basecamp Fitness, LLC, The Bar Method, LLC, und Waxing the City Worldwide, LLC. Die meisten unserer mehr als 5000 Franchise-Standorte werden in 32 Ländern weltweit lokal von unabhängigen Kleinunternehmern betrieben. SEB ist auch die Muttergesellschaft der verbundenen Unternehmen Provision Security Solutions und Healthy Contributions. Mit einer Kultur, die in Werten wie Menschheit, Sinnhaftigkeit, Leistung und Spiel verankert ist, sowie einem gemeinnützigen Fokus durch die HeartFirst Foundation möchte SEB das Leben aller bereichern, die mit unseren Marken und Unternehmen interagieren. Unsere Vision ist eine Welt, in der jeder Mensch über das Selbstwertgefühl verfügt, um sich seinen Herausforderungen zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sebrands.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201216006107/de/