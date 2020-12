BERLIN (dpa-AFX) - Mit einer solch positiven Entwicklung hat der Vorstand des Kochboxen-Versenders Hellofresh Anfang 2020 nicht gerechnet. Innerhalb eines Jahres konnten die Berliner nicht nur ihre selbst gesetzten Ziele überbieten, sondern auch ihre Prognosen mehrfach anheben. Die gute Laune spiegelte sich zuletzt auch auf dem Kapitalmarkttag des Unternehmens wider. Die Mittelfristziele sind ambitioniert. Was bei Hellofresh los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

DAS IST LOS BEI HELLOFRESH: