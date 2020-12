Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Bauunternehmen in Deutschland mit 20 und mehr Beschäftigten haben im Jahr 2019 knapp 5,0 Milliarden Euro in Sachanlagen investiert. Das waren 290 Millionen Euro mehr als 2018 (+6,2 Prozent), teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.Damit erreichte das Investitionsvolumen den höchsten Stand seit 24 Jahren (1995: 4,7 Milliarden Euro). Die Investitionen in Sachanlagen erhöhten sich im Vorjahresvergleich in nahezu allen Wirtschaftszweigen des Baugewerbes. Die stärksten relativen Zuwächse gab es in den Wirtschaftszweigen Sonstiger Tiefbau mit +17,1 Prozent auf 397 Millionen Euro, Leitungstiefbau mit +16,8 Prozent auf 537 Millionen Euro und bei den Bauinstallationen mit +11,3 Prozent auf 881 Millionen Euro. Rückläufig waren die Investitionen in Sachanlagen im Vergleich zu 2018 in den Wirtschaftszweigen Bau von Straßen mit -5,8 Prozent auf 904 Millionen Euro und im Sonstigen Ausbau mit -2,1 Prozent auf 279 Millionen Euro.