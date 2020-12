„Corona hat uns Demut gelehrt“ – Interview mit Hans-Jürgen Friedrich, KFM Deutsche Mittelstand AG

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Friedrich, mit Aufkommen der Corona-Pandemie liegt ein in allen Belangen bewegtes Jahr hinter uns – sowohl gesellschaftlich als auch auf dem Kapitalmarkt. Was ist Ihr Fazit für das außergewöhnliche Jahr 2020?

Hans-Jürgen Friedrich: Das laufende Jahr hat uns gezeigt, dass gesteckte Ziele und die damit verbundenen Planungen und Maßnahmen nur dann erreicht werden können, wenn wir gesund bleiben und uns in einem intakten Umfeld bewegen. Wie in einem Kinosaal wurde das Licht der wirtschaftlichen Entwicklung heruntergedimmt. Die Entscheider und alle Betroffenen dieser Maßnahmen nehmen Hindernisse und Unannehmlichkeiten in Kauf. Die gesamte Weltgemeinschaft stemmt sich gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Wirtschafts-, geld- und gesundheitspolitische Maßnahmen werden in einem Ausmaß und in einer Geschwindigkeit beschlossen und umgesetzt, wie wir es noch nie erlebt haben, geschweige uns vorstellen konnten. Mit großem Aufwand wird weltweit daran gearbeitet, dass aufgebaute ökonomische Strukturen erhalten bleiben. Auch wenn diese temporär abgeschaltet werden. Es kommt aber auch darauf an, dass die sozioökonomischen Systeme geschützt werden. Um beides zu bewältigen, ist vor allem Solidarität und Subsidiarität gefordert. Das Corona-Virus führt nach meiner Meinung dazu, dass viele ökonomische und ökologische, aber auch politische und gesellschaftliche Entwicklungen auf den Prüfstand gestellt werden. Und es lehrt uns Demut.

Anleihen Finder: Trotz Corona-Krise haben Sie mit ihrem Team im April dieses Jahr den Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS ins Leben gerufen. Warum war das im Nachhinein die richtige Entscheidung?

„Anzahl an Anleihen mittelständischer Unternehmen wird in den kommenden Jahren zunehmen“

Hans-Jürgen Friedrich: Die Vorbereitung für die Auflage des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS startete Anfang 2019. Im November 2019 wurden die Maßnahmen in einem Zeitplan fest verankert. Dass der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS inmitten der Corona-Krise am 01. April 2020 startete, konnten wir nicht vorhersehen. Wir haben aber auf der Grundlage zahlreicher Analysen festgestellt, dass europaweit mittelständische Unternehmen den Anleihenmarkt immer stärker nutzen, um ihr Geschäftsmodell zu finanzieren. Insofern war und ist die Entscheidung für die Auflage des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS folgerichtig. Regulatorische Anforderungen, restriktivere Kreditvergabebedingungen, die wir in ganz Europa beobachten, werden nach unserer Einschätzung dazu führen, dass die Anzahl von Anleihen mittelständischer Unternehmen auch in den kommenden Jahren zunehmen wird. Von dieser Entwicklung sind auch unsere Geschäftspartner, mit denen wir den Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS aufgelegt haben, überzeugt. Dank der großartigen Unterstützung durch die MONEGA Kapitalanlagegesellschaft und der DZ Bank als Verwahrstelle konnten wir bereits ein Fondsvolumen in Höhe von 13,20 Mio. Euro aufbauen. Ein Ergebnis, das inmitten der Corona-Pandemie beachtenswert ist.