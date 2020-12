Das mit über 75 % weitaus größte Umsatzsegment von Qualcomm ist der Verkauf von integrierten Schaltkreisen und Systemsoftware für die Mobilfunkstandards 3G/4G/5G und anderer Technologien für den Einsatz in Mobilgeräten und drahtlosen Netzwerken. Das zweite große Standbein ist die Lizensierung des Portfolios an geistigem Eigentum. Ein Großteil der neuesten Funkmodems findet Eingang in Mobiltelefonen von Apple. So verwundert es nicht, dass Qualcomm-Investoren reagieren, wenn Apple die Entwicklung eigener Funkmodems ankündigt. So geschehen am 11. Dezember, wo Qualcomm mit minus 7,4 Prozent einer der größten Verlierern am Markt war. Aufgrund der breiten Abdeckung durch Patente kann sich Apple nur zum Teil von Qualcomm lösen. Auch Analysten namhafter Investmentbanken wie JPMorgan oder Bernstein Research sehen den Titel zwischen 160 und 165 US-Dollar.

.

Zum Chart

.

Die Aktie von Qualcomm wurde nach dem Corona-Sell-Off von den Aktionären wieder neu entdeckt und in lichte Kurshöhen gehievt. Im Vergleich dazu waren die vergangenen 10 Jahre von der Kursbetrachtung weitgehend ereignislos. Der aktuelle Aufwärtstrend wird durch zwei Gaps charakterisiert, die jeweils auf die Veröffentlichung der letzten zwei Quartalsergebnisse folgten. In beiden Fällen wurden die Aktionäre positiv überrascht. Wie schon oben im Text erwähnt, sehen namhafte Analysten die Aktie zwischen 160 und 165 US-Dollar. Die Ankündigung von Apple, das Funkmodem teilweise selbst zu produzieren, ist sicher als Wermutstropfen zu sehen und sollte tendenziell die Kursentwicklung hemmen. Es ist auch fraglich, ob der steile Aufwärtstrend gehalten werden kann. Am wahrscheinlichsten ist eine leichte Konsolidierung und der Übergang in einen flacheren Trend. Mittelfristig werden jedoch die Billionen aus dem US-Stimulus-Paket den Weg an die Börse finden und die Kursentwicklung weiter befeuern.