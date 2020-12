StarHub nutzt die Verschlüsselungslösung von ADVA für sichere und leistungsstarke Telekommunikationsdienste

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass StarHub die FSP 3000 ConnectGuard Optical Layer 1 Verschlüsselungstechnologie des Unternehmens nutzt, um den StarHub SDS Secured Service zu betreiben. Dieser Telekommunikationsdienst ermöglicht es lokalen Unternehmen, Behörden und multinationalen Konzernen, verschlüsselte Datenübertragung in höchster Qualität über mehrere Standorte hinweg zu nutzen – und das mit ultraschneller Übertragungsgeschwindigkeit und zu attraktiven Preisen. Mit dem StarHub SDS Secured Service können Unternehmenskunden, die streng vertrauliche und unternehmenskritische Informationen verarbeiten, sicher sein, dass alle übertragenen Daten zwischen ihren Büros, Disaster-Recovery-Standorten und Rechenzentren bis auf die Ebene des Glasfasernetzes, das von StarHub betrieben wird und sich vollständig im Besitz des Netzbetreibers befindet, durchgängig verschlüsselt ist.

Die Verschlüsselungslösung von ADVA unterstützt StarHub dabei, sicherste Datenübertragung zu bieten (Foto: Business Wire)

„Die Anforderungen an die Informationssicherheit nehmen gegenwärtig stark zu. Dank der Partnerschaft mit ADVA, können wir den Bedarf unserer Geschäfts- und Regierungskunden an umfassenden und effektiven Datensicherheitslösungen erfüllen. Da wir eine weitreichende eigene Glasfaserinfrastruktur betreiben, sind wir in einer hervorragenden Position, unseren Kunden dabei zu helfen, schnell und kosteneffizient jedes Daten-Bit direkt auf der untersten Übertragungsebene im Netz zu verschlüsseln. Damit können sie ihre bestehenden Firewalls und Endpoint-Protection-Services ergänzen und ihre geschäftskritischen Netzwerkverbindungen vor unbefugtem Zugriff schützen“, sagte Sander Veraar, VP, Product Management, Enterprise Business Group, StarHub. „Mit dem StarHub SDS Secured Service profitieren unsere Kunden nicht nur von robusten Sicherheitsfunktionen, sondern auch von einer maximalen Netzverfügbarkeit mit automatischem Traffic-Rerouting und Redundanz sowie einem 24x7-Support.“

Der StarHub SDS Secured Service bietet Unternehmen eine hochzuverlässige und robust geschützte Datenübertragung mit Protokollen wie Ethernet, Fibre Channel und Synchronous Digital Hierarchy (SDH) sowie einer Auswahl an Datentraten von 1Gbit/s bis 100Gbit/s. Die Verschlüsselung auf physikalischer Ebene im gesamten Netz stellt sicher, dass alle Kundendaten den strengsten verfügbaren Schutz genießen. Zu den wichtigsten Sicherheitsmerkmalen für Kunden gehört die protokollunabhängige, hardwarebasierte Verschlüsselung mit der geringstmöglichen Signallaufzeit und einem Datendurchsatz von 100 %. Die Sicherheit wird außerdem durch eine einfache, protokollbasierte Automatisierung der Zertifikatseintragung und manueller Vorgänge sowie einen streng getrennten Verschlüsselungsdomänenmanager erhöht. Darüber hinaus verfügt die Lösung über automatisierte Verfahren zur Authentifizierung, zur Erstellung von Diensten und zur regelmäßigen Schlüsselgenerierung. Als einzige Technologie ihrer Art, die für die Übertragung von Daten mit NATO-Beschränkungen zugelassen ist, erfüllt die Verschlüsselungslösung ADVA FSP 3000 ConnectGuard Optical die strengsten internationalen Standards und regulatorischen Anforderungen.