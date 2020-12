Die Aktienmärkte an der Wall Street mit leichten Gewinnen nach den Aussagen von Jerome Powell - die Fed versicherte, dass sie weiter an der Seite der Märkte ist

Die Aktienmärkte an der Wall Street mit leichten Gewinnen nach den Aussagen von Jerome Powell - die Fed versicherte, dass sie weiter an der Seite der Märkte ist. Die gestrige Pressekonferenz war einmal mehr eine traurige Veranstaltung: fast schon dümmliche Fragen der Journalisten, und Jerome Powell weicht allem aus, was die unschönen Nebeneffekte der Geldpolitik der Fed betrifft. So erzeugt die US-Notenbank (und andere Notenbanken) Blasen - aber weil sie Urheber dieser Blasen sind, können und wollen sie nicht eingestehen, dass sie selbst die Urheber dieser Blasen sind. Da aber alle Blasen früher oder später platzen, ist der Schaden dieser Politik längerfristig größer als der Nutzen. Wann werden die Aktienmärkte das realisieren?

Das Video "Powell und die Blase!" sehen Sie hier..