---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



Biohacks führt bio-vegane Energy-Drink-Alternative ein

Düsseldorf, 17. Dezember 2020. Die Biohacks GmbH, ein Anbieter von hochwertigen Functional Food-Produkten, startet mit der Vermarktung einer bio-veganen Energy-Drink-Alternative. "Hang & Over(R) - Spirit" wird ab der kommenden Woche in Filialen der Kaufland-Gruppe und im hauseigenen Online-Shop an den Start gehen. Darüber hinaus wird das Produkt zeitnah im Filialnetz von Budnikowski und Real deutschlandweit erhältlich sein. Mit weiteren Einzelhändlern befindet sich die Gesellschaft aktuell in Verhandlungen. Eine halbe Million Dosen des vitalisierenden BIO-zertifizierten Drinks wurden bereits in Deutschland produziert. Damit setzt Biohacks die angekündigte Expansion erfolgreich fort.

Bei "Hang & Over(R) - Spirit" handelt es sich um ein reines Naturprodukt ohne künstliche Konservierungs- und Zusatzstoffe. Mit seiner natürlichen Süße enthält der Drink 20 bis 30 Prozent weniger Zucker als herkömmliche Energy-Drinks. Damit entspricht "Hang & Over(R) - Spirit" dem Anspruch eines modernen Energy-Drinks. Das Produkt wird in den drei Geschmacksrichtungen Mango & Cactus, Lime & Kiwi sowie Berry & Dragon erhältlich sein. Mit der erfolgreichen Produktentwicklung und Markteinführung von "Hang & Over - Spirit" greift Biohacks den Trend zu einer gesundheitsbewussteren Ernährung auf. Der globale Markt für Energy-Drinks hat ein Marktvolumen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar.



Ingo Lange, CEO der Biohacks GmbH:

"Mit der Markteinführung der selbstentwickelten Energy-Drink-Alternative ,Hang & Over - Spirit' haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Dass Branchengrößen wie Kaufland, Budnikowski oder Real unser Produkt verkaufen wollen, bestätigt uns darin, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen. Der Trend zu natürlichen Functional Food Produkten gewinnt immer stärker an Dynamik und eröffnet uns gewaltiges Wachstumspotenzial. Dieses wollen wir gemeinsam mit unseren Investoren nutzen."

Unternehmenskontakt

Biohacks GmbH

Dr. Ingo Lange - CEO

Rather Str. 25

40476 Düsseldorf

+49 211 94 25 60 24



Wirtschafts- und Finanzpresse

Kirchhoff Consult AG

Jan Hutterer

Borselstraße 20

22765 Hamburg

T +49 40 60 91 86 0

biohacks@kirchhoff.de



Über Biohacks GmbH

Die Biohacks GmbH entwickelt und vertreibt qualitativ hochwertige vegane und Bio-zertifizierte Produkte, die Menschen helfen ihre optimale Leistungsfähigkeit abzurufen. Die Functional Food-Produkte "Hang & Over", "Hang & Over - Spirit" und "Sleep & Well" werden über Online-Plattformen und mehr als 4.000 Filialen renommierter Einzelhändler verkauft. Das Unternehmen verfolgt eine konsequente Expansionsstrategie mit der Einführung weiterer Produkte sowie den Eintritt in neue Märkte. Mittelfristig wird ein Jahresumsatz von etwa 90 Millionen Euro bei einer attraktiven Marge angestrebt.



Weitere Informationen unter: https://biohackscompany.com

---------------------------------------------------------------------------

17.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

1155871 17.12.2020



°