KfW-Nachfolge-Monitoring: Corona-Krise legt Zukunftsplanung vieler Mittelständler auf Eis

Frankfurt am Main (ots) -



- Nachfolgeplanung tritt gegenüber pandemiebedingten Problemen in den Hintergrund

- 260.000 Unternehmen streben Nachfolge in den kommenden zwei Jahren an - Mit der Dauer der Corona-Krise steigt das Risiko für Stilllegungen anstelle erfolgreicher Übergaben

- Gründungsengpass wird durch Corona-Krise verstärkt



Die Unternehmen in Deutschland sind im Corona-Jahr 2020 plötzlich mit existenziellen Problemen beschäftigt und legen ihre Zukunftsplanung auf Eis - auch hinsichtlich der Übergabe an die nächste Generation. Erstmals im Nachfolge-Monitoring von KfW Research ist im Jahr 2020 bei mehr als der Hälfte (51%) der kleinen und mittleren Unternehmen unklar, ob und wann das Unternehmen an eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger übergeben werden soll. In den Vorjahren blieben mit Anteilen zwischen 41 und 45% deutlich weniger Mittelständler unkonkret im Hinblick auf ihre Nachfolgeplanung.