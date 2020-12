NN Investment Partners ernennt Adrie Heinsbroek zum Chief Sustainability Officer

NN Investment Partners (NN IP) ernennt Adrie Heinsbroek mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum Chief Sustainability Officer (CSO). In dieser neu geschaffenen Position wird er den Vorstand in Nachhaltigkeitsfragen sowie deren Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen beraten. Ein weiterer Schritt, der die Rolle von NN IP als Vorreiter im Bereich verantwortungsbewusstes Investieren unterstreicht.



In einem sich schnell entwickelnden Umfeld ist NN IP bestrebt, bei den globalen Nachhaltigkeits- und ESG-Entwicklungen weiterhin ganz vorne mitzuspielen. Die Ernennung von Heinsbroek zum CSO ermöglicht es NN IP, auf sein breites Wissen und seine langjährige Erfahrung zurückzugreifen, und gleichzeitig Prioritäten zu setzen und Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Seiner Verantwortung obliegt es, externe Einflüsse, die Geschäftsumfeld und Gesellschaft gleichermaßen prägen, wie z. B. zunehmende Regulierungen und Klimawandel, direkt mit den Vorstand zu diskutieren. Darüber hinaus wird er den Vorstand hinsichtlich des eigenen ökologischen Fußabdrucks und der Nachhaltigkeit von NN IP beraten sowie die weitere Implementierung des RI-Ansatzes in den Investment-Strategien fördern.

Satish Bapat, Chief Executive Officer von NN IP, sagt: "Als verantwortungsbewusster Investor möchten wir sowohl die Renditen unserer Kunden als auch die Welt, in der wir leben, verbessern. Dabei schauen wir über die finanzielle Performance hinaus, da die Menschen, für die und mit denen wir arbeiten, mehr sind als nur die Investments, die wir verwalten. Der heutige Schritt verdeutlicht unser klares Engagement als verantwortungsbewusster Investor. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Hilfe der umfangreichen Expertise von Adrie Heinsbroek, bei den Entwicklungen im Bereich der Nachhaltigkeit und des verantwortungsbewussten Investierens weiterhin ganz vorne mit dabei sind und die Bedürfnisse unserer Kunden diesbezüglich noch besser erfüllen können."