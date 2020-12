DGAP-News: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity SHS beteiligt sich an schweizerisch-deutscher Spezial-Arzneimittel-Firma Develco Pharma 17.12.2020 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Tübinger SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH investiert aus ihrem Fonds SHS V in die schweizerisch-deutsche Spezial-Arzneimittel Firma Develco Pharma. In der Schweiz und im badischen Schopfheim entwickelt und produziert das 2006 gegründete Unternehmen mit mehr als 120 Mitarbeitern orale Arzneimittel mit bekannten Wirkstoffen in Formulierungen, die eine verzögerte oder modifizierte Wirkstoffabgabe aufweisen. Develco verfügt über eine eigene hochmoderne Produktion; zu ihren Kunden zählen weltweit führende pharmazeutische Firmen, die die Produkte international vertreiben.

Orale Retard-Arzneimittel: ein attraktives Wachstumsfeld

"Die Entwicklung von oralen retardierenden Arzneimitteln ist ein anspruchsvolles, dynamisches und interdisziplinäres Arbeitsgebiet mit sehr guten Wachstumsaussichten", kommentiert Hubertus Leonhardt, Geschäftsführender Partner bei SHS das Investment. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Develco-Management."

Arzneimittel, wie sie Develco Pharma seit 2006 entwickelt und produziert, verbinden in der Regel einen erprobten und zugelassenen Wirkstoff mit einer Formulierung, die eine modifizierte oder verzögerte Wirkstofffreigabe ermöglicht: Ein Beispiel hierfür ist die Schmerztablette, die nur einmal morgens eingenommen werden muss und ihren Wirkstoff langsam und kontrolliert über den Tag verteilt abgibt. Das ist besser für den Patienten - und das Einhalten der vorgeschriebenen Einnahme (Compliance) wird erhöht. In diesem Bereich hat sich Develco Pharma in den letzten 14 Jahren einen exzellenten Ruf als Entwickler und Produzent erarbeitet.