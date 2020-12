Die Erholung im Gold-Silbersektor nimmt Form an. Auch die Aktien einzelner Goldproduzenten zeigen bereits vielversprechende Ansätze. Von diesen ist Kinross Gold allerdings noch etwas entfernt.

Die Erholung im Gold-Silbersektor nimmt Form an. Auch die Aktien einzelner Goldproduzenten zeigen bereits vielversprechende Ansätze. Von diesen ist Kinross Gold allerdings noch etwas entfernt. Ganz im Gegenteil. Aktuell steht erneut eine eminent wichtige Unterstützung im Fokus.

Kommen wir auf Kinross Gold zurück. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 24.11. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit verpasste es die Aktie für signifikante Entlastung zu sorgen. Hierzu hätte Kinross Gold über die Zone 8,0 / 8,3 US-Dollar laufen müssen. Die Schwäche des Goldpreises übte im weiteren Verlauf Druck auf die Aktienkurse der Produzenten aus. Kinross Gold konnte sich der Gemengelage nicht entziehen. Der Verlust der wichtigen Unterstützungen bei 7,7 US-Dollar und 7,3 US-Dollar hat den Kursrücksetzer weiter befeuert. Mittlerweile ist der Aktienkurs bedrohlich an die 7,0 US-Dollar herangerückt. Sollten die 7,0 US-Dollar tatsächlich signifikant durchbrochen werden, wäre das ein herber Rückschlag für die Aktie, verläuft hier doch neben einer wichtigen Horizontalunterstützung auch die 200-Tage-Linie. In diesem Fall könnte der Bereich von 6,2 / 6,0 US-Dollar ein mögliches Bewegungsziel darstellen. Erste Entlastung gäbe es hingegen, sollte es Kinross Gold gelingen, rasch in Richtung 7,3 US-Dollar und 7,7 US-Dollar zu laufen. Obacht ist mit Blick auf die aktuelle Konstellation jedoch allemal geboten!“

Nach einem Drahtseilakt gelang es der Aktie Ende November schließlich doch, den Bereich von 7,0 US-Dollar zu verteidigen. Als Reaktion auf die vorherigen Kursverluste konnte die Aktie eine Erholung lancieren. Allerdings verpasste es Kinross Gold während dieser Erholung, eine wichtige Weichenstellung zu vollziehen und den Bereich um 7,7 US-Dollar trotz eines vielversprechenden Ansatzes signifikant zu überwinden. Erneut kam Druck auf, sodass der Bereich von 7,0 US-Dollar nun einmal mehr im Fokus steht.

Das, was jetzt aus charttechnischer Sicht tunlichst nicht passieren sollte, ist ein Bruch dieser eminent wichtigen Unterstützung. Noch hat Kinross Gold aber die Chance, im Bereich von 7,0 US-Dollar einen kleinen Doppelboden auszubilden. Um dieses Szenario voranzubringen, muss es für die Aktie über den Bereich um 7,7 US-Dollar gehen. Noch besser wäre allerdings ein Vorstoß über die Zone 8,0 / 8,3 US-Dollar. Auf der anderen Seite gilt: Sollte es unter die 7,0 US-Dollar gehen, muss unverändert mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 6,2 / 6,0 US-Dollar gerechnet werden.

Die Zeichen bei Gold und Silber stehen auf Erholung. Sollte sich dieses Szenario weiter manifestieren, könnte das der Aktie von Kinross Gold dabei helfen, ihre aktuelle Schwäche zu überwinden.