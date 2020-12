GreenPark Sports geht eine globale Partnerschaft mit LaLiga ein

GreenPark Sports, der fan-orientierte Herausgeber und Entwickler von Mobil-Spielen und sozialen Erlebnissen, hat eine globale Partnerschaft mit der weltberühmten spanischen Fußballliga LaLiga bekannt gegeben. GreenPark und LaLiga werden im Rahmen der vieljährigen Vereinbarung eng zusammenarbeiten, um die Fußballfans der nächsten Generation an GreenParks virtuelles Metaversum für Sport- und E-Sport-Fans zu binden.

Die Partnerschaft fußt auf dem Engagement, lokale Fan-Gemeinden und -Netzwerke in ihren Bann zu ziehen und ermöglicht Fans, jegliche der 20 Mannschaften der Liga auszuwählen und unter Nutzung ihres Spiel-Avatars deren Teamgeist zu stärken. Als GreenPark-„Superfan“ können die jeweiligen Spieler auch ihren Avatar digital mit authentischer und individualisierter Mannschaftsausstattung der LaLiga ausrüsten, während sie an Hindernisläufen, Tanzwettkämpfen und verschiedenen anderen Mini-Spielen teilnehmen, einschließlich einigen, die Spielstände und Statistiken in Echtzeit berücksichtigen. Die innerhalb des Spiels geltende Währung kann auch gegen exklusive Preise und digitale Fan-Ausrüstung eingelöst werden.

„Als eine der führenden Sportmarken der Welt, erkunden wir ständig all diese einzigartigen Wege, über die wir uns weltweit mit unseren Fans vernetzen und verbinden können. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, der weltweiten Gaming-Community näher zu kommen und ihr die Möglichkeit zu bieten, den weltweit besten Fußball zu verfolgen, nämlich LaLiga“, sagte Oscar Mayo, Leiter für Marketing und internationale Entwicklung bei LaLiga. „Wir sind überzeugt, dass unsere Partnerschaft mit GreenPark Sports uns dabei helfen wird, die nächste Generation von Fans zu erreichen, indem wir ihnen eine tolle virtuelle Arena bieten, wo sie selbst Teilnehmer sein können.“

Zu Anfang 2021, schafft GreenPark Sports alle Sinne umfassende soziale Plattformen für die neue Generation von Sport- und E-Sport-Fans. Die kostenlos spielbare Mobil-App wird ins Spiel integrierte Erlebnisse bieten, bei denen Fans im Rahmen einer Vielzahl von Wettkämpfen gegeneinander antreten und die unbestreitbaren „Besten Fans“ ihrer Liga werden können. Die Spieler können sich sowohl virtuelle als auch exklusive reale Belohnungen verdienen.

„Die LaLiga vertritt einige der größten Marken des gesamten Sports, und die glühende Leidenschaft ihrer Fans sucht ihresgleichen“, sagte Tony Grillo, Vice President of Business Operations bei GreenPark. „Wir freuen uns auf die gemeinsame Schaffung ganz besonderer Erlebnisse für ihre Fans und darauf, mit anzusehen, wie sie ihre Energie in GreenPark einbringen!“